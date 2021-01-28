美股重摔道瓊跌633點 創3個月來最糟表現

美股今天重挫，3大指數跌幅都超過2%；道瓊指數下跌633點，創3個月來最糟表現。大盤漲多拉回之際，GameStop等散戶投機標的股價飆漲，加深市場憂慮。

道瓊工業指數跳空開低，午盤跌勢加劇，終場下挫633.87點，跌幅2.05%，收在30303.17點。標準普爾500 指數重挫98.85點，跌幅2.57%，收在3750.77點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌355.47點，跌幅2.61%，收在13270.6點。

道瓊指數創去年10月28日以來最糟單日表現。標普500指數從歷史高點附近拉回，同樣創3個月來最差表現，年初以來漲幅化為烏有。

在熱錢簇擁下，美股去年挺住2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）考驗，道瓊指數與標普500指數全年分別上漲7%、16%。在投資人看好經濟與企業獲利復甦的情況下，美股今年初延續漲勢，3大指數屢創歷史新高，如今遇到絆腳石。

投資公司史帝弗（Stifel）法人股票策略主管班尼斯特（Barry Bannister）與駐紐約外籍記者簡報市場展望時說，美股「就像站在梯子最上面，只要風一吹你就會摔斷腿，這就是我們現在的處境」。

由於貨幣供給成長趨緩、疫情與經濟復甦前景不明，班尼斯特審慎看待美股後市，預期今年首季到頂，回檔幅度很可能逾10%。但他強調修正「非常健康」，因為美股如果再向上，就會進入泡沫區間，恐重演1920及1990年代末期股市大崩盤局面。

個股表現方面，波音（Boeing）股價跌近4%，為道瓊指數表現最差成分股。這家航太巨擘受737 Max客機停飛與疫情打擊，去年虧損近120億美元，創成立104年以來最慘紀錄。

科技權值股表現低迷。Google母公司Alphabet股價重挫4.7%，臉書（Facebook）與亞馬遜（Amazon.com）跌幅分別達3.5%、2.8%，蘋果公司（Apple）財報公布前股價下跌0.8%。微軟（Microsoft）在亮麗財報加持下，股價收漲0.25%。

晶片股一片慘綠，費城半導體指數大跌5.17%。台積電美國存託憑證（ADR）下挫3.9%；超微（AMD）即使公布上季營收與獲利優於市場預期，股價仍大跌6.2%。

素有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）飆漲逾60%，衝破37，達去年10月下旬以來最高水準。

除2019冠狀病毒疾病疫苗施打進度令人憂心外，散戶投機歪風盛行也成為市場關注焦點。

電玩零售商GameStop與全球院線龍頭AMC是股價被散戶炒高的兩大股票。前者今天飆漲135%，後者漲幅更超過300%。

GameStop股價近期飆漲，原因是網路討論區的散戶集結，與放空的金融機構對作，形成軋空行情。疫情期間經營陷入困境的AMC則是資金到手，有望躲過破產命運，促使散戶瘋狂買進這檔「水餃股」。

聯邦準備理事會（Fed）在疫情爆發後以超寬鬆貨幣政策支撐經濟，被視為熱錢氾濫、刺激美股衝高的推手。聯準會今天宣布維持基準利率在逼近零的水準，但主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會被問到的首個問題卻與GameStop交易亂象相關。

鮑爾說，他不會評論特定股票或單日市場行情。被問及金融市場泡沫時，鮑爾對聯準會政策是否刺激資產價格上漲輕描淡寫。