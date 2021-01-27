「2021真如的詩與歌–讚頌音樂會」以讚頌樂音傳遞饒益大千有情的宏偉力量

曾獲2018年國家音樂廳兩廳院音樂類銷售總票券數排行冠軍的「 夢蓮花文化藝術基金會」的讚頌音樂會， 在經年獲得廣大聽眾們的肯定後，2021年音樂會特別以《 真如的詩與歌》為主題，將福智團體真如老師優美如詩的讚頌創作， 化為真摯的祝福，為世界各地受災疫苦難的眾生， 傳遞心靈深度的療癒。音樂會於1月25及26日晚上於國家音樂廳 舉辦，將真如老師多年來對諸佛虔誠的禮讚， 以及潛心依師學法的修為，透過曼妙如詩、 淨化心靈的美麗讚頌傳遞。 音樂會更特別榮幸與多位享譽國內外的音樂泰斗， 涵括法國第戎指揮金牌獎王子承、知名合唱指揮古育仲、 國際鋼琴家陳冠宇、小提琴名家蘇顯達、花腔女高音傅孟倩、 美聲男高音鄧吉龍、聲樂家孔孝誠等， 結合交響樂團與合唱團共同演繹。期望在貌似絕望的災疫苦痛中， 共同以善心善意的讚頌旋律，再現心靈的安寧與聖潔。

夢蓮花文化藝術基金會董事長賴鍚源表示， 福智團體真如老師是一位探索心靈世界多年的修行者， 自幼為探尋自他生命圓滿的離苦得樂，精勤尋師求法。 多年前受到福智創辦人日常老和尚的悲智啟發， 將清淨佛法的義理落實於自心「身心靈」的實踐。 真如老師謙卑堅定的學習，猶如她所創作的【思荷集】中提到「 不要抱怨處在何種境遇，要慚愧自己活在何種高度」、「 轉動內心之眼，大千則隨之改變」的真實修行。 真如老師有感於社會人心的疏離、自然環境的災疫失序， 十多年來將自心的修為化為利他的鵬翼，引領弟子們透過心靈提升， 開展多項社會良善和諧的推動。包括親師生關愛教育、 淨化心靈詩集與叢書出版、淨塑呵護海洋生物、種樹造林保國土、 蔬食護生永續地球、尊親敬老關懷等，普獲各界的肯定與鼓勵。20 13年起，弟子們受到真如老師的啟發， 成立夢蓮花文化藝術基金會，期望透過讚頌音樂會、 專輯及舞台劇等各種文化藝術的創作與演出， 啟發社會人心良善的美德，為世界社會傳遞希望與光明。

夢蓮花讚頌音樂會所演出的「讚頌」， 大多由真如老師在虔誠祈禱佛菩薩時， 自然流淌的心音而凝成的創作，希望藉著讚頌的音聲和言詞的牽引， 傳遞社會大眾體會佛菩薩的慈悲，開展心中的虔誠， 在人生路上的坎坷風雨中再度振奮，揮灑當一個修行人的灑脫、 快樂和聖潔感。真如老師真理美妙的詞曲，有典雅的東方旋律、 流行輕快的節奏、跨越西洋的風格，時而溫婉曼妙，時而壯闊恢宏， 變化多姿的傾訴著對佛陀的虔誠與禮讚，以及對萬類生命的珍愛、 尊重和祝福。真如老師的創作至今已累積千餘首作品， 每年透過合唱團及交響樂團舉辦讚頌音樂會， 同時很榮幸能與各界頂尖優秀的演奏、歌唱、指揮、 編曲家等共同合作，期望從中學習精湛的才華和熱誠， 共譜心靈樂音饒益大千有情的宏偉力量。

2021年夢蓮花讚頌音樂會《真如的詩與歌》， 由知名合唱指揮古育仲老師帶領合唱團， 以及法國第戎指揮金牌獎王子承老師帶領交響樂團， 兩大指揮攜手領軍獻演多首美妙的讚頌樂曲。合唱曲目包含《 藍天無語》、《水中蓮花》、《送別》、《大悲光》、《沙漠玫瑰》 等。此外，更特別邀請獲得多項國際大賽獎的鋼琴家陳冠宇老師， 演繹全新鋼琴讚頌曲《那夜鐘聲明亮》及《海燕》， 以及國內小提琴界名家蘇顯達老師首度演奏全新讚頌曲《 你是我最亮的星》。同時，由國內知名的聲樂家傅孟倩、鄧吉龍、 孔孝誠老師分別獨唱《藍色溫柔》、《希望》、《翱翔》， 以及合唱氣勢磅礴的《十地縱橫》。 整場音樂會讓聽眾領受心靈樂音的絕妙禮讚， 以及為全世界獻上真摯的祝福情誼。

夢蓮花文化藝術基金會至今已於國內及新加坡、香港、上海、 美加等地公開演出多場，深獲各界好評與迴響。首張「 般若佛教讚頌交響樂」專輯，更榮獲2015年傳藝金曲獎「 最佳宗教音樂專輯獎」。2020年， 真如老師首度發行個人演唱專輯《悲智雙翼》及推出單曲《 在這個時候》。 近年與各界音樂翹楚合作的作品涵括與聲樂家鄧吉龍出版《 東方美聲禪心》專輯、與知名歌星施易男推出《醒覺》專輯、 與馬來西亞雙人演唱團體Fuying & Sam出版《我們走在相思湖畔》專輯，與小提琴家蘇顯達合作《 花之夢》專輯，以及與夢蓮花讚頌合唱團推出《綻放》專輯等。真如 Zhen-Ru -【在這個時候】In This Moment