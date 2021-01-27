「2021真如的詩與歌–讚頌音樂會」以讚頌樂音傳遞饒益大千有情的宏偉力量

曾獲2018年國家音樂廳兩廳院音樂類銷售總票券數排行冠軍的「夢蓮花文化藝術基金會」的讚頌音樂會，在經年獲得廣大聽眾們的肯定後，2021年音樂會特別以《真如的詩與歌》為主題，將福智團體真如老師優美如詩的讚頌創作，化為真摯的祝福，為世界各地受災疫苦難的眾生，傳遞心靈深度的療癒。音樂會於1月25及26日晚上於國家音樂廳舉辦，將真如老師多年來對諸佛虔誠的禮讚，以及潛心依師學法的修為，透過曼妙如詩、淨化心靈的美麗讚頌傳遞。音樂會更特別榮幸與多位享譽國內外的音樂泰斗，涵括法國第戎指揮金牌獎王子承、知名合唱指揮古育仲、國際鋼琴家陳冠宇、小提琴名家蘇顯達、花腔女高音傅孟倩、美聲男高音鄧吉龍、聲樂家孔孝誠等，結合交響樂團與合唱團共同演繹。期望在貌似絕望的災疫苦痛中，共同以善心善意的讚頌旋律，再現心靈的安寧與聖潔。
夢蓮花文化藝術基金會董事長賴鍚源表示，福智團體真如老師是一位探索心靈世界多年的修行者，自幼為探尋自他生命圓滿的離苦得樂，精勤尋師求法。多年前受到福智創辦人日常老和尚的悲智啟發，將清淨佛法的義理落實於自心「身心靈」的實踐。真如老師謙卑堅定的學習，猶如她所創作的【思荷集】中提到「不要抱怨處在何種境遇，要慚愧自己活在何種高度」、「轉動內心之眼，大千則隨之改變」的真實修行。真如老師有感於社會人心的疏離、自然環境的災疫失序，十多年來將自心的修為化為利他的鵬翼，引領弟子們透過心靈提升，開展多項社會良善和諧的推動。包括親師生關愛教育、淨化心靈詩集與叢書出版、淨塑呵護海洋生物、種樹造林保國土、蔬食護生永續地球、尊親敬老關懷等，普獲各界的肯定與鼓勵。2013年起，弟子們受到真如老師的啟發，成立夢蓮花文化藝術基金會，期望透過讚頌音樂會、專輯及舞台劇等各種文化藝術的創作與演出，啟發社會人心良善的美德，為世界社會傳遞希望與光明。
夢蓮花讚頌音樂會所演出的「讚頌」，大多由真如老師在虔誠祈禱佛菩薩時，自然流淌的心音而凝成的創作，希望藉著讚頌的音聲和言詞的牽引，傳遞社會大眾體會佛菩薩的慈悲，開展心中的虔誠，在人生路上的坎坷風雨中再度振奮，揮灑當一個修行人的灑脫、快樂和聖潔感。真如老師真理美妙的詞曲，有典雅的東方旋律、流行輕快的節奏、跨越西洋的風格，時而溫婉曼妙，時而壯闊恢宏，變化多姿的傾訴著對佛陀的虔誠與禮讚，以及對萬類生命的珍愛、尊重和祝福。真如老師的創作至今已累積千餘首作品，每年透過合唱團及交響樂團舉辦讚頌音樂會，同時很榮幸能與各界頂尖優秀的演奏、歌唱、指揮、編曲家等共同合作，期望從中學習精湛的才華和熱誠，共譜心靈樂音饒益大千有情的宏偉力量。
2021年夢蓮花讚頌音樂會《真如的詩與歌》，由知名合唱指揮古育仲老師帶領合唱團，以及法國第戎指揮金牌獎王子承老師帶領交響樂團，兩大指揮攜手領軍獻演多首美妙的讚頌樂曲。合唱曲目包含《藍天無語》、《水中蓮花》、《送別》、《大悲光》、《沙漠玫瑰》等。此外，更特別邀請獲得多項國際大賽獎的鋼琴家陳冠宇老師，演繹全新鋼琴讚頌曲《那夜鐘聲明亮》及《海燕》，以及國內小提琴界名家蘇顯達老師首度演奏全新讚頌曲《你是我最亮的星》。同時，由國內知名的聲樂家傅孟倩、鄧吉龍、孔孝誠老師分別獨唱《藍色溫柔》、《希望》、《翱翔》，以及合唱氣勢磅礴的《十地縱橫》。整場音樂會讓聽眾領受心靈樂音的絕妙禮讚，以及為全世界獻上真摯的祝福情誼。
夢蓮花文化藝術基金會至今已於國內及新加坡、香港、上海、美加等地公開演出多場，深獲各界好評與迴響。首張「般若佛教讚頌交響樂」專輯，更榮獲2015年傳藝金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」。2020年，真如老師首度發行個人演唱專輯《悲智雙翼》及推出單曲《在這個時候》。近年與各界音樂翹楚合作的作品涵括與聲樂家鄧吉龍出版《東方美聲禪心》專輯、與知名歌星施易男推出《醒覺》專輯、與馬來西亞雙人演唱團體Fuying & Sam出版《我們走在相思湖畔》專輯，與小提琴家蘇顯達合作《花之夢》專輯，以及與夢蓮花讚頌合唱團推出《綻放》專輯等。真如 Zhen-Ru -【在這個時候】In This Moment