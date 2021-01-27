「2021第五屆台北金鵰微電影展」獲獎名單公布

本屆共計48部影片、36間企業報名角逐，經12位專業評審於會議中激烈討論，最後選出13件獲獎作品，而經由網友票選，亦選出本屆網路人氣獎獲獎作品。詳請可至官方網站(tge.taise.org.tw)。

台北金鵰微電影展總召集人簡又新大使指出，今年參賽的影片部部製作精良，內容成功將企業所希望傳達的永續理念加以深入闡述，影片議題廣而多元，扣人心弦且發人省思，有效發揮品牌正面影響力。今年網路人氣獎共86,950人次參與，總票數達106,797 票，顯見企業永續微電影已獲得大眾的關注。

新冠肺炎疫情延燒，企業、產業經濟皆遭受挑戰，考驗企業韌性，投資人的眼光看向ESG永續發展，企業須加強永續競爭力，回應社會對企業的期待，傳遞永續思維，強化永續品牌形象。隨著5G世代來臨，資訊爆炸的世代中為求快速抓住大眾目光，網路多媒體成為企業與社會大眾重要的溝通工具，企業將永續成果轉為聲光呈現的微電影，透過網際網路的傳播性，可快速地讓利害關係人瞭解企業永續成果，並攜手大眾共同為聯合國永續發展目標SDGs做出行動。

全球人壽之參賽作品【娘家永在】獲得「年度最佳影片」，獲得評審一致好評，拍攝情感真摯動人，喚起大眾對於失依兒的關注。「最佳社會共融」及「最佳經營治理」則分別由統一超商【7-ELEVEN 有您真好】、星展銀行【星展微電影Spark-點亮星光 第二季第7集「即刻行動」】獲得，前者將全台五個不同類別的社區服務故事串接起來，頗具多樣且達到良好的宣傳效果；後者則是將以疫情期間視訊會議的形式拍攝，完整傳達星展銀行致力於食物零浪費的社會共融提案，頗具亮點。

上述三部作品與下列七件作品：【2019夢想+圓夢工程《你是偶的花朵》】、【20度好球帶】、【台泥DAKA-工廠與社區共融新價值】、【伴您好讀】、【啟程】、【媽媽知道】、【點亮十三層】皆入選2021第五屆台北金鵰微電影展「年度十大永續微電影」，影片主題多元，從偏鄉教育、生命教育、地方創生、文化藝術等等皆有涉略，充分將企業CSR永續成果表現的淋漓盡致。

【0到1的距離】、【台灣福興BetterUP移工圓夢計畫】、【美好循環X正隆60+】三部雖未獲選為十大永續微電影，但因表現優異、議題特殊，頗受評審青睞，獲得「評審特別獎」。富邦慈善基金會【轉身 為見繁星】作品於網路人氣獎票選期間，共獲31,494票，抱得本屆的網路最佳人氣獎。

台灣永續能源研究基金會將持續舉辦「2022第六屆台北金鵰微電影展」，預計於2021年9月開放參賽企業報名，促使企業與利害關係人之溝通管道多元化，發掘企業致力永續發展與善盡社會責任的成果或故事，凝聚國人共識，為永續發展盡一份心力，活動詳請可至官方網站(tge.taise.org.tw)查詢。