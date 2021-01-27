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搶攻異地上班商機 美侖商旅化身私人秘書

台灣英文新聞

近期因居家檢疫隔離人數大幅增加，許多公司行號為避免群聚感染風險，分分安排員工在家辦公或啟動人員分流的緊急措施，飯店業者看準這波需求伺機推出「異地辦公室半日租」方案，搶攻多元空間租用市場;該專案可在上午8時至下午6時期間任選4小時或10小時入住，原價9900元的商務雙人客房，使用4小時最低只要1200元，等同下殺1.2折，相關活動詳情均可上官網查詢。

美侖飯店集團輕奢品牌美侖商旅，位於台北市中山區松江南京捷運站8號出口步行4分鐘的距離，交通便利且周邊商辦林立，商務拜訪洽談或開發潛在新客戶、找朋友都相當便利。

美侖商旅行銷企劃經理許卉嬅表示，客房成為旅客專屬的獨立辦公室，入住期間可免費使用客房內咖啡、茶包、礦泉水、無線WIFI、有線網路、MiniBar、黑白影印、健身房及停車等服務，另也可撥打飯店櫃檯服務專線，由櫃檯服務人員協助收發郵件(郵資另計)、餐廳訂位、接外送等行政庶務，就如同您的貼身秘書一般，讓在這裡辦公的旅客都能專心處理公司事務，不再被小事打擾！除此之外還能額外享有飯店內CAFE49全日餐廳85折優惠(需另加一成服務費)，對於企業備援人力、異地分組辦公、降低企業損失是一個不錯的選擇。

更新時間 : 2021-01-27 19:52 GMT+08:00

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