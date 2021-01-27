友善穆斯林受肯定 理想大地再獲穆斯林友善飯店認證

花蓮理想大地渡假飯店，多年來積極實施穆斯林友善的服務，讓穆斯林旅客感受被禮遇，今年度再度被中國回教協會評比獲得「穆斯林友善餐旅」、「穆斯林友善餐廳」認證，理想大地創建之初，其建築風格結合西班牙高第式與回教宗教文化，例如階梯的馬賽克拼磚（回教連續性圖紋）、中庭噴水池（伊斯蘭式庭園）、安達魯西亞廳的裝飾以及阿爾罕布拉宮風情等等，不論在餐飲、客房、園區環境等設施服務上，均有設置穆斯林旅客的標準規格，營造對穆斯林朋友友善的旅遊環境！

位於台灣最美後山—花蓮，理想大地以豐富自然與人文藝術為特色，富有底蘊的建築與藝術文物的收藏，園區長達2.2公里的應許運河，實踐理想大地對「親水飯店」的許諾，每一間房間的陽台皆能看到浪漫運河，住客可於白天或夜晚體驗搭乘遊船的浪漫、欣賞周邊的植栽草木，不僅如此，您還可以在萬坪的綠林園區散步、騎乘單車、或者晨光瑜珈等多項活動，有別於密閉式住宿空間，花蓮理想大地以獨棟別墅聞名，流動的空氣品質更可讓旅客安心入住、放心去玩！

花蓮理想大地力拚獲得「HALAL」認證，積極打造友善穆斯林的旅遊環境與服務，以通過嚴格的清真規範為目標，食用品與產品皆遵循伊斯蘭教義法規：於客房布置、生活起居面，飯店在房內擺設可蘭經、台灣地區禮拜入拜時間表、祈禱毯等，供禮拜時之用，並備有指南針，指引出朝拜的麥加方向，提供安靜與整潔的空間讓穆斯林祈禱；如廁習慣上，依循穆斯林的生活習慣，設立免治馬桶或清洗臀部的下身盆等；餐飲方面，飯店更設立專屬穆斯林烹飪區，所使用的廚具及烹飪食物均符合「清真（HALAL）」規定，飯店皆遵循穆斯林傳統，精挑細選油品用料與調味料的選用！

理想大地接待穆斯林旅客，憑藉「用心、尊重、溝通」的原則，針對餐廳服務人員、廚師、採購人員等內外場員工持續進行教育訓練，希望能讓穆斯林於住宿體驗中得到更友善的旅遊空間與歸屬感！更多詳情請查詢官網，或電洽02-2658-8181、03-86-56789。