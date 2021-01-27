台北老爺酒店 日本和牛、南洋美饌吃到飽

春寒料峭，冬末春初氣溫變化快速，台北老爺酒店各餐廳主廚使出拿手絕活，分別以「日本和牛割烹」、「東南亞食肆」以及「海味山珍」為主題，推出一系列異國美饌，光令人想到就垂涎欲滴、只要一口便意猶未盡! 尤其全球疫情不減，無法出國的最近，以味蕾周遊列國、重溫旅遊記憶，是最能望梅止渴的方法! 豐富佳餚包含Le Café咖啡廳提供南洋美饌吃到飽、中山日本廳推出單人日本和牛套餐，還有明宮廳的頂級港台養生食補薈萃，即日起至3月31日可以讓熱愛到日本、東南亞國家旅遊，及喜歡港式美食的民眾不出國也能一飽口福! 訂位與更多詳情，請洽(02)2542-3266 轉各餐廳。

Le Café 咖啡廳【東南亞食肆】豐富南洋美饌吃到飽

冷冷的天就是要吃熱情洋溢的島國料理，不用出國也可以用味蕾享盡酸辣、開胃好滋味! Le Café林繼正主廚集結清淡爽口且使用大量香草、蔬菜的越式佳餚; 酸、辣、鹹、甜並重的泰國美饌；還有以酸、辣見稱的緬甸料理，推出一系列口感層次豐富、各有特色的菜式，讓賓客一次滿足口腹之慾！菜色除農曆新年期間外，每日午、晚餐時段不定期更新並輪替供應。自助午餐成人平日1,020元、假日1,200元起；自助晚餐成人平日1,120元、假日1,200元起。週一至週五下午茶時段更加碼推出兩人同行只要1,150元優惠。以上價格皆須外加10%原價服務費。

中山日本廳【和牛割烹】究極日本和牛會席料理

「日本和牛」一向是高檔、美味牛肉代名詞，肉質鮮甜柔軟，油花分布均勻，是老饕們不能抗拒的舌尖享受。迎接金牛年，台北老爺酒店中山日本料理藍文彬主廚，嚴選日本和牛，推出精緻個人套餐，每套3,600元+10%。豐富菜色包含「炙燒和牛」、「和牛串揚佐蘿蔓沙拉」、「和牛朴葉燒」、「和牛三星蔥陶鍋」、「和牛握壽司」等極致美味外，還有和食沙拉、季節生魚片、握壽司、明蝦真丈清湯與季節水果，最後再以暖心熱茶搭配日式紅豆餅為滿足的一餐劃下完美句點。

明宮粵菜廳【海味山珍】頂級港台養生食補薈萃

粵式老火靚湯，最講究獨到火侯與原汁原味。台北老爺明宮中餐廳粵籍主廚劉華增，將其精湛粵式美饌技藝，結合來台多年所累積的料理心得，嚴選頂級食材，為大家推出溫和滋補的養生美饌，包含豐富膠質、奶白香濃的「雞粥燉花膠」、料多味美又含福祿壽美意的「老爺佛跳牆」、清香回甘又養血益肝腎的「何首烏燉土雞湯」、台灣人最愛的「古早味薑母鴨」，及養顏美容聖品「棗皇燉桃膠」5道新品，單點每份280至1,380元起。

天冷時節正是食慾大開啖美食的好時機。2021年初始之際，把握機會享受台北老爺酒店各餐廳主廚精心準備的各種美饌。無法出國旅行，就先用旅行記憶中懷念的好味道過過乾癮、把機票費用省下來吃好料犒賞自己。更多詳情，請參考台北老爺酒店官方網站餐飲優惠，或電洽(02)2542-3266轉各餐廳。