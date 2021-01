法籍藝術家創作繆思驚喜現身 蔡明亮導演特訪435觀展

當藝術家畢生追尋的創作繆思突然出現在眼前時, 會是多麼令人驚喜與感動的剎那!板橋435藝術聚落法籍進駐藝術 家傑哈‧契柯斯基Gérald Ciolkowski現正於435藝文特區舉辦《LOST IN TAIPEI》個人創作展,臺灣知名電影導演蔡明亮先生於今( 26)日特別蒞臨435觀展,藝術家親自陪同導覽, 暢談他在臺灣開始駐村生活以來的文化發現, 並梳理他如何將心情感受轉譯為作品的脈絡歷程。藝術家驚喜之餘, 亦向蔡明亮導演熱切表達其電影作品對他的深刻影響, 甚至成為他喜愛臺灣的重要原因。

藝術家傑哈‧契柯斯基來自法國,自2020年6月開始進駐於43 5藝術聚落,他在板橋435藝文特區的首度個展《LOST IN TAIPEI》於1月7日揭開序幕,展出作品包括繪畫、素描、 拼貼,以及如「森林」般的人形木雕裝置藝術品, 其作品理念除了分享在異國生活的心境外,也大力倡導「ECO ART – 環保藝術」的回收素材創作模式, 藉由生活中蒐羅而來的各樣回收媒材 ─ 木料、紙板、石塊等,提倡藝術不應因創作而造成環境負擔, 作品面向多元豐富且富含生態與環保意義。

傑哈15年前深受蔡明亮導演及其電影《河流》(The River,1997)的影響,決定開始造訪臺北,直至今日, 已來臺深度旅行20餘次,他也曾提起: 家中陳列的並非巴黎街景抑或雨果詩集, 而是臺北地圖與蔡明亮導演的電影書,臺灣於其心中之重可見一斑。 在這次個展中,傑哈以黑、白、 紅三色明快詮釋他沉醉迷失在臺北生活的探尋點滴, 其中一件霓虹燈飾作品《I don’t want to sleep alone》,以霓虹燈管寫出的這段話, 即為向蔡明亮導演的電影作品《黑眼圈》(I don’t want to sleep alone,2006)致敬, 電影情節中所流洩出的異鄉人孤寂與身心靈溫暖的尋求, 深深切中同在異地生活的傑哈, 以臺北霓虹的五光十色反襯出獨人於此的孤寂。 蔡明亮導演對於此件作品的呈現深受感動, 並與藝術家在作品前合影留念。

蔡明亮導演表示,傑哈的作品具有深厚真切的理念底蘊, 從心直抒的表現手法讓觀者能對其人生體悟感同身受。 導演尤其特別喜歡《The Forest》眾多長形木雕塑如同森林叢生的構成, 他認為這群線條型態簡潔的作品足具能量發展成更為高大廣闊的創作 尺度。

《LOST IN TAIPEI》展覽展期到2021年1月31日,把握機會來園區 觀展外,也請別錯過今年由傑哈所操刀設計的「未來明信片」, 歡迎至服務台免費領取明信片,將對自己未來的殷切期許化為文字, 投入435這顆時空大膠囊吧!更多詳情,歡迎至板橋435藝文特 區粉絲專頁(https://www.facebook. com/artzone435/)查詢。

照片來源:新北市文化局提供

