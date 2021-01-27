蘆洲木工師傅楊懷仁播下種子 弟弟及鄰居受感動合捐復康巴士

「相招來做公益！」 9年前蘆洲區木工師傅楊懷仁騎著一部破舊機車到市府捐贈復康巴士 ，感動了周遭親友；9年後他的弟弟和另位鄰居， 合資購買一部復康巴士，以紀念雙方父母的名義，再度捐給市府， 代表受贈的副市長謝政達表示，「這真是人性最美善的一面！」

捐贈者之一的謝佩羢表示，她與楊家從小是鄰居， 其實楊懷仁家境貧困，做木工出身，經濟稍微好轉後， 看到有需要救助的對象，就自己騎著機車上山下海去送物資， 她非常敬佩。

從事長照服務的謝佩羢在廣恩蘆洲捷安護理之家工作多年， 不諱言自己曾是低收入戶，父親往生時，窮到連棺木都買不起， 還要受人濟助，因此發願有朝一日，有能力時一定要幫助別人，「 量力及時行善，不用等到錢存很多。」謝佩羢如是說。

楊懷仁的弟弟楊清吉投身軍旅，現已退休， 他說哥哥一人捐了復康巴士和救護車，受到了感召，「這會換我了！ 」他與嫂嫂楊簡雲商量，以紀念父母楊超然、楊林勉名義捐贈； 謝佩羢則同樣以父母之名謝金水、謝洪瞻仔捐贈。

兩家子26日傍晚搭捷運低調現身市府捐贈， 讓謝政達和社會局副局長林昭文、 交通局副局長林麗珠等人相當感動。楊簡雲說，公公、 婆婆生前也使用過復康巴士，因此希望回饋社會； 從事長照服務的謝佩羢更加肯定復康巴士和長照車輛對身障人士和年 老失能長輩就醫的功能。