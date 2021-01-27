東京奧運推疫情應變「劇本」 日本醫師會嗆：不收選手患者

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）命運多舛的2020東京奧運會及帕運會，因新冠肺炎（COVID-19）延後一年，但全球疫情不見好轉，關於是否停辦的謠言滿天飛，對此國際奧委會（IOC）與東奧主辦單位宣布，下周將公布防疫指南，6個月後的賽事勢在必行。

《美聯社》報導，國際奧委會擬於2月4日在瑞士總部公布一套「劇本」（playbook），讓選手可視疫情嚴峻度採取相應行動。該劇本共有四種情境，從旅行限制、群聚感染到疫情已大致獲得控制。

東奧與帕運會擬於7月23日與8月24日舉辦，這份指南將提及如何在東京以「泡泡」（bubbles）方式安全移動，畢竟牽涉數千名選手，安全措施不得有一絲疏漏。

隨著開幕日的逼近，主辦方將隨時滾動更新各項準則。依照目前規劃，選手、教練、裁判、媒體、轉播人員與賓客等，料將於出國前先隔離，離境前在機場檢疫，抵達日本後再採檢，之後在選手村的日子恐怕也得不時採檢。

那麼，各項賽事究竟能否開放觀眾入場？人數有無限制？國外觀眾准入嗎？這些棘手問題，短期內恐無解答。日本疫情嚴峻，東京等地仍處於緊急事態，日方主辦單位26日表示，將於「春天結束前」公布觀賽規則。觀眾愈少，意味成本愈高。原本日本奧委會預計門票收入將達8億美元，不足者恐怕只能由政府貼補。

民調指出，高達8成日本民眾認為奧運應停辦或推遲。IOC主委巴赫（Thomas Bach）雖期盼所有與會者皆能施打武肺疫苗，但在疫苗供應吃緊下，世衛（WHO）本周已表明了奧運選手不應比醫護人員與高風險族群更優先接種之立場。

地方醫療體系已瀕臨崩潰，日本醫師會（Japan Medical Association）上週撂下狠話，「若選手將病毒帶來日本，除非奇蹟發生，如疫苗接種計畫意外順利，抑或突然發現了神奇解藥，否則我們是不可能有能力收治這些國外患者的。」