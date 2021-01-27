台北喜來登大飯店「你的年菜，我來準備」

疫情升溫外出圍爐意願低，不少民眾選擇在家過年，加上返鄉潮防疫住宿一房難求。台北喜來登大飯店瞄準過年宅趨勢，即日起至2月3日推出「你的年菜，我來準備」防疫過好年住宿方案，入住舒適或豪華客房8,888元，除夕當日可享用到米其林餐盤推薦的「辰園」餐廳現做熱騰騰的外帶年菜組(價值6,999元)，適合4人家庭共享。

精選五道招牌臘味、海陸珍味、湯品與點心等豐盛年饌，賓客可選擇於2月11日除夕中午11點半至下午5點半間提領至客房內享用或直接帶回家，非常時期省去市場採買降低聚集外，家人也可以安心換宿於飯店團圓，提供民眾春節期間最溫暖的備援。專案2月10日前皆可彈性規劃住宿時間，與台北加碼GO旅遊補助併用每房可再折抵1,000元，專案限量預訂中，詳情及訂房請洽02 2321 5511訂房中心或至 sheratongrandtaipei.com

過年在家吃星星，防疫圍爐最安心

圍爐在家也能享受名廚手路菜，在星星的加持之下，年夜飯不僅美味美觀，更讓團聚時刻閃耀星光。台北喜來登大飯店結合年菜外帶與佳節住宿需求，推出防疫過好年方案，賓客住宿飯店同時可品嚐到米其林餐盤推薦「辰園」主廚親製的豐美佳餚。精選費時費工的「紅袍乳豬拼金磚燒肉」，抹上特製中藥醃料、糖醋水等，高溫烤出皮脆肉嫩的口感，入口咔滋作響、脂潤不膩，寓意諸事大吉。養氣湯品「廣式響螺佛跳牆」匯聚頂級食材：法螺貝、花膠桐、蹄筋、鮑魚、瑤柱等老火精燉，湯水清澈溫潤又甘甜。

「蒜蓉蒸龍蝦」選用活龍蝦鋪滿金黃蒜蓉，蒸出鮮美海味上桌澎派又大器。招牌名菜「醬燒羊肩排」紐西蘭羊肩先炸再烤鎖住肉汁，佐以甘醇燒汁醬煨煮入味，焦香與醬汁完美融合躍然舌尖。手工功夫點心「金絲蘿蔔餅拼奶黃牛寶包」，雪白蘿蔔絲裹上細緻酥皮，精巧的疊酥工序與覆炸至輕盈薄碎，入口多汁伴著瑤柱清甜，與甜點萌萌乳牛造型奶黃包，黃澄澄的流心奶黃香甜不膩，星級好料在家輕鬆上桌，喜從牛來迎好運。