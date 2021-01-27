國泰萬怡Drift Bar 微醺地圖新地標 高空俯瞰無邊際美景

調酒控的微醺地圖新地標! 隱密於台北國泰萬怡酒店十四樓的Drift Bar以全新姿態出發，將其複合式空間、客製化服務為起跑點，依賓客需求打造獨家方案，致力於提供各式活動場地新選擇，如精品品牌活動、戶外證婚、派對及品酒會等服務體驗。而Drift Bar也力邀酒界品牌合作，以各式酒款為基底製作酒單方案，即日起邀請Glenmorangie格蘭傑威士忌加入合作行列，打造全新系列無限暢飲酒單，經典與創新並具，讓酒客們暢享微醺新體驗。「Glenmorangie格蘭傑威士忌」Cake Bar無限暢飲酒單，每晚19:00~21:00可無限暢飲2小時，每位1小時NT$600，2小時NT$1,000，服務費另計，每晚限量25位，訂位請洽02.7750.3399。(喝酒不開車，開車不喝酒)

「Glenmorangie格蘭傑威士忌」把長頸鹿搬進酒吧裡

總是發揮創意的Glenmorangie格蘭傑威士忌近日推出全新限量酒款「蛋糕 - A Tale of Cake」，Drift Bar 則向經典致敬，以 「Glenmorangie Original 經典格蘭傑單一麥芽威士忌」酒款打造Cake Bar 無限暢飲新系列酒單，除了將兩米高的格蘭傑的品牌元素與象徵-長頸鹿搬進酒吧迎賓，並以創意將經典重現，如風格強烈的羅伯洛伊、教父；取英國首相之名的邱吉爾；以創辦人為名的馬地臣酸酒；融合咖啡與威士忌香氣的完美探索；以經典調酒創意展現的高地邁泰及點閱率極高的打卡特調紐約酸酒等，充分發揮該經典酒款的滑順、純淨及優雅的口感。