儷京企業斥資近四十五億打造日月潭國際品牌酒店

力麗集團之力麒建設、力麗酒店共同投資的儷京企業股份有限公司，斥資四十五幾億興建位於日月潭伊達邵的五星酒店，並預計掛上遍布全球擁有近9,200家酒店的全球最大酒店品牌溫德姆酒店集團合作，未來將以「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」掛牌營運。

力麗溫德姆溫泉酒店新建工程於今(27)日隆重舉辦「大樓新建工程上樑典禮」暨 「邵族傳統創作保護共同基金管理委員會之邵織紋專用權簽約儀式」，由儷京企業郭淑珍董事長帶領下，焚香祈求工程順利，鋼樑隨鞭炮聲緩緩上升，典禮熱鬧隆重。力麗溫德姆溫泉酒店預計明年下半年落成，將創造數百個就業機會，也為日月潭觀光產業開展全新格局。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店規劃12層地上建築物及3層地下室，基地面積為1,686坪，總樓地板面積為9,770坪，預計有197間客房、中式餐廳、全日餐廳、大廳酒吧及健身房游泳池、兒童遊戲室等休閒設施及可容納近400人的宴會廳空間。

郭淑珍董事長指出，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店預訂明年落成，本案興建後加上關係企業旗下之力麗哲園日潭館、月潭館及力麗儷山林會館，預計將成為日月潭區飯店量體最大的飯店 (註1) ，將日月潭觀光格局提高至另一層次，讓日月潭的美麗風貌讓世界看見。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店除進行上樑典禮外，並與邵族傳統創作保護共同基金管理委員會之邵織紋專用權進行簽約儀式。邵族是臺灣原住民族重要之一族，相傳邵族的祖先在追逐一隻白鹿時來到了日月潭，發現周遭風光明媚且資源肥美可讓子孫世代生存，於是舉族搬遷於此，成為日月潭地區最早的住民。

為了呼應地方特色及文化，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店的設計將建築基座及大樓外觀採邵族傳統幾何圖案，以傳統色彩木炭黑、苧麻白、赭紅、梔子黃等裝飾色帶建構而成，即「邵織紋」。為感謝並重視邵族傳統智慧創作保護共同基金會管理委員會授權「邵織紋」的使用特別選在上樑時機進行「邵織紋」專用權簽約儀式，未來也將積極推動在地文化的發展。

與會貴賓包括大林聯合建築師事務所建築師張國松、宜蘭力麗威斯汀度假酒店董事長郭濟綱、郭木生基金會執行長劉文良、力麗觀光開發股份有限公司董事長蔡宗易、力方開發事業股份有限公司董事長黃偉勵、南投縣石慶龍議員、南投縣魚池鄉日月村黃益琪村長、邵族傳統智慧創作保護共同基金管理委員會毛隆昌召集人等出席共襄盛舉。

董事長郭淑珍對於日月潭力麗溫德姆溫泉酒店未來營運展望樂觀，她表示台灣渡假型飯店在去年下半年，國內旅遊需求速度優於預期，除了品牌酒店本身五星級的軟、硬體並兼具質感的服務，與在地文化的深度連結才是觀光產業永續發展最主要的因素。

日月潭為國際知名景點，每年觀光客高達400-600萬人，力麗溫德姆溫泉酒店位於日月潭依達邵，鄰近商業街及依達邵碼頭機能完善，擁有197間房，並已申請通過觀光局之觀光旅館籌設許可，將成為具競爭力的國際酒店。郭淑珍說，酒店擁有力麗集團資源綜效，結合集團產業活動可將旅遊效益最大化。

力麗集團飯店事業從依達邵起家深耕日月潭多年，與當地居民來往密切，民眾對於新酒店樂觀其成，除了將帶動依達邵地區觀光及商業活動外，也將增加在地高品質的就業機會，並且提升日月潭成為國際矚目的渡假勝地。