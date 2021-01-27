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美日德缺晶片向台灣求援 彭博：全球對台依賴度達危險級

By  中央社
2021/01/27 15:23
圖為半導體工程師。 

圖為半導體工程師。  (來源 中央社)

車用晶片缺貨導致汽車業者減產，美、日、德等國紛向台灣求援，盼台積電等業者增產，據「彭博」報導，台灣的重要性變得不容忽視，讓世界各國意識到多麼依賴這個民主國家。

彭博（Bloomberg）以「全球危險地依賴台灣半導體」（The World Is Dangerously Dependent on Taiwan for Semiconductors）為題報導，台灣在全球經濟扮演的角色在過去大多沒能引起注意，直到近來因汽車產業用於停車感應至減少廢氣排放等各方面的晶片缺貨，台灣才嶄露頭角。

由於德國福斯汽車（Volkswagen AG）、美國福特汽車（Ford Motor Co.）及日本豐田汽車（Toyota Motor Corp）等汽車製造商被迫停產且工廠停擺，台灣的重要性瞬間變得不容忽視。

柏林智庫「新責任基金會」（Stiftung Neue Verantwortung）高階研究員、科技與地緣政治專案主任克雷恩豪斯（Jan-Peter Kleinhans）表示，透過主導美國研發委外晶片製造模式，台灣可說是整個半導體價值產業鏈最重要的關鍵。

這並不是說，台灣是半導體產業供應鏈的唯一要角，美國仍居主導地位，尤其是在晶片設計與電子軟體工具；荷蘭艾司摩爾（ASML）壟斷製造先進晶片的設備；日本則是相關設備、化學藥劑的主要供應國。

但是當重點轉換至體積更小，需要更節能又強而有力的晶片，台積電在這個領域可說是獨佔鰲頭，並且為台灣打造一個以台積電為中心的產業生態，包括日月光公司是全球最主要的晶片組裝廠；而聯發科成為全球最大的智慧型手機晶片組供應商。

東京方面也正極力向台積電招手到日本設廠，也有報導指出，台積電正考慮在日本蓋廠房。

日本經濟產業省官員西川和美說：「台積電越來越具有主導地位，這是晶片產業中大家都必須想方設法因應的現況。」

另一方面，台灣杜浦數位安全公司發現，當美國對中國加強出口管制，台灣晶片產業遭受的攻擊也同步逐漸增加。

杜浦數位安全公司的網路威脅分析師指出，雖然一直無法確定這些駭客是否為中國國家行為者，但是「他們都在攻擊台灣的半導體產業」。

令人比較擔憂的是，若中國進犯台灣的威脅成真，台積電的晶圓廠可能也跟著遭殃。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchatel）表示，「台灣是中國安全政策的重心」，但台灣在全球晶片供應鏈中具有「重大的戰略價值」，這也是台灣得以防止中國進犯的主因。

彭博的報導提到，中國迫使全世界避免與台灣打交道之際，各國領袖卻正體認到他們對於台灣的依賴程度。

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日月光
晶片
晶圓
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