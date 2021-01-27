台北、新北、桃園醫院即起至2/9禁探病 陪病者限1人 3狀況除外

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日宣布，考量衛生福利部桃園醫院就醫民眾主要分布於北北桃地區，即日起至2月9日北北桃地區的醫院禁止探病，僅3種特殊狀況例外，住院病人的陪病者仍為一名。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布，因應國內醫院發生院內感染事件，調整醫療院所門禁及人員管制措施，即日起至110年2月9日止台北市、新北市及桃園市所轄醫院停止開放探病，住院病人的陪病者仍為1名，僅3種狀況例外。

陳時中說，3種例外狀況包括：病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件；急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明的需要；其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

指揮中心籲請民眾盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視；若仍有實地探視需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。

指揮中心呼籲民眾進入醫療機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。如無法佩戴口罩，則要求民眾咳嗽或噴嚏時用衛生紙遮住口鼻，以降低病毒傳播風險。