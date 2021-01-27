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【新冠肺炎 本土+0】新增3例境外移入 從菲律賓、緬甸及美國入境

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/27 14:18
【新冠肺炎 本土+0】新增3例境外移入 從菲律賓、緬甸及美國入境

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增3例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案892至894)，分別自菲律賓、緬甸及美國入境。

指揮中心表示，案892為菲律賓籍30多歲男性移工，今(2021)年1月6日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案1月19日檢疫期滿前採檢結果為陰性，檢疫期滿後至宿舍自主健康管理，因公司要求，1月25日至醫院自費採檢，於今日確診。由於個案無症狀，自主健康管理期間未與他人接觸，故尚無須匡列接觸者。

案893為緬甸籍30多歲男性船員，今年1月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案1月18日檢疫期滿後，接續至其他處所自主健康管理，因預計出海工作，1月25日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共27人，其中12人列居家隔離，15人列自主健康管理。

案894為本國籍40多歲女性，2019年10月至美國工作，今年1月17日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月19日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛症狀，自行服藥後症狀改善，因1月24日有腹瀉及發燒症狀，25日主動通報後，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；同班機接觸者匡列中。

根據指揮中心統計，截至目前全台共893例確診，分別為783例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、803人解除隔離、83人住院隔離中。

武漢肺炎
新冠肺炎
境外移入
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