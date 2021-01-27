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台灣「新力量」！徐國勇按讚「新二代親善大使團」

By  台灣英文新聞－編輯
2021/01/27 12:08
內政部長徐國勇(後排右五)接見「新光閃閃新住民二代親善大使團」，勉勵自我成長，成為臺灣新力量。（圖片來源：內政部移民署）

內政部長徐國勇(後排右五)接見「新光閃閃新住民二代親善大使團」，勉勵自我成長，成為臺灣新力量。（圖片來源：內政部移民署）

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）為集結新住民子女的力量，宣揚多元文化觀點，內政部移民署成立「新住民二代親善大使團」，發揮新二代的優勢宣揚多元文化觀點，內政部長徐國勇於周二（26日）接見親善大使團，勉勵團員成就自我理想。

自民國 80 年代起，因國際交流頻繁，跨國婚姻日益普遍，台灣新住民及其子女數均呈增加，近年新住民結婚人數，除2020年受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響人數大幅減少外，餘仍維持每年約 2 萬人之水準。根據內政部統計資料，台灣108學年各級學校新住民子女學生計 31.2 萬人。內政部移民署去年起自各公私立大專院校徵集13名新住民二代子女，成立「新住民二代親善大使團」，進行了為期一年的培訓課程，透過自我探索、志工服務訓練、宣講能力演練，以及參與公開活動演出等成果斐然。

內政部長徐國勇於今（26）日接見親善大使團，勉勵團員們除在課業上恪守本分、努力讀書之外，也勉勵團員在課餘活動時間裡，發揮新二代的優勢，宣揚多元文化觀點，並鼓勵更多新住民子女對自我身分的正向認同，讓更多新住民子女能成長茁壯。

松山慈惠堂近年來也大力支持新住民二代子女的培力計畫，徐部長也特頒感謝狀，謝謝松山慈惠堂的熱心公益，培育新住民二代子女，使其成就自我理想。

目前就讀於大學中文系的劉德曜同學，是親善大使團成員之一，因為母親來自越南華僑家庭，從小就耳濡目染習慣多語環境，除了中、英文之外，並精通越南語及廣東話。

劉同學目前也是中廣新聞網「緣來在寶島」的新二代主持人，常在節目中分享臺、越兩國之間的文化差異，對於能夠成為移民署新二代親善大使，劉同學認為這是一個很珍貴的契機，能夠與來自不同國家的文化背景、但同樣是新二代的成員們交流，提升團體合作默契，並透過參與團體活動表演，讓外界更能了解新二代的力量，也感謝政府為新住民及新二代的努力，讓這個社會增加了互信，化解了歧視。

另一位新住民二代親善大使成員，母親來自中國的曾國揚同學，目前就讀高工學校汽車修護科，發掘出設計純手工公車模型的興趣，拓展人際圈並發展出自己的小事業：網路販售模型公車。曾同學表示，能夠成為新住民二代親善大使，代表的是一份使命，利用自身的成長經驗，鼓勵更多的新二代找到自我認同的重要性，肯定自己並讓自己發光發熱。

台灣「新力量」！徐國勇按讚「新二代親善大使團」
曾國揚展示自己製作的手工模型公車，徐國勇把玩直說精緻。（圖片來源：內政部移民署）

移民署表示，為了營造更友善外來人口的環境，持續於新住民及其子女之培力，移民署辦理新住民各項活動，包括新住民發展基金申請補助計畫、新住民及其子女築夢計畫、新住民及其子女海外培力計畫及獎助（勵）學金計畫等，希望藉各項計畫活動的推展，使新住民及其子女能夠得到所需的資源，充分發揮潛能，未來也來報考「移民特考」成為新一代移民官，為臺灣注入「新國力、新力量」。

新住民
新二代大使團

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更新時間 : 2021-01-27 14:10 GMT+08:00

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