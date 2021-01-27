台鐵女車長桃園就醫遭隔離　逾百名列車長自主健康管理

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台鐵今（27）日傳出一名列車長在凌晨接獲隔離通知，因23日曾至桃園某醫院就醫，而該院就是案889出院後二度就醫的醫院。對此，台鐵表示，已掌握車長23日至26日的足跡，列車也會加強清潔消毒。桃園市長鄭文燦也請民眾無需恐慌，目前除了桃醫並無其他院內感染。

台鐵指出，這名女列車長是在26日晚間接獲桃園市衛生局電話通知，因車長於23日至某醫院就診，該醫院有確診個案，該列車長需居家隔離至2月7日。

台鐵表示，當得知消息後，立即依防疫規定安排防疫計程車載送車長返家居家隔離。

目前，台鐵已掌握這名車長1月23日至26日的足跡，今日將針對相關單位處所進行全面徹底消毒。

另該車掌所乘務列車亦將迴送維修單位加強迪森藥劑清潔消毒，並請車班組約100多位同仁確實做好自主健康管理，每日量測體溫，落實防疫規定。

台鐵指出，現在所有乘務人員都落實指揮中心防疫規定，上下班進行體溫量測及酒精消毒，各列車每天進行漂白水消毒，每月4次迪森藥劑加強消毒，確保乘務人員及旅客健康安全。

而該起隔離通知也引發民眾熱議，桃園市政府衛生局稍早發布新聞稿澄清表示，中央流行疫情指揮中心24日宣布回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍，該民眾是前往其他醫院就醫遭通知居家隔離，屬案889就醫時的相關接觸者，非位於中壢區醫院，也無所謂其他醫院「紅區」匡列情形；桃園市各家醫院皆加強感染管制措施及加強消毒作業，請民眾別恐慌和任意聽信網路上的假訊息。