台灣噶瑪蘭威士忌跨界石本工作室　推出年節限定Fine Dining帶入酒吧餐食

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 噶瑪蘭威士忌與石本工作室合作推出華人年節主題餐酒組合，將Fine Dining精緻內涵帶入酒吧餐食。

年節即將到來，多次與本土品牌聯名合作，致力帶領大眾品味台灣寶島迷人風情的「噶瑪蘭威士忌酒吧」（KAVALAN WHISKY BAR）與前紐約米其林二星餐廳 Atera侍酒師李尚恭(Justin Lee)創立品牌「石本工作室」（Ishimoto Atelier）跨界合作，將精緻飲食(Fine Dining)融入大眾日常餐桌，在家也能輕鬆打造極致美味推出期間限定華人年節主題餐酒組合。

「石本工作室」首波商品與台灣擁有多家米其林星級及餐盤推薦餐廳主廚林泉(Richie Lin)合作打造，推出「北海道干貝XO醬」、「辛口北海道干貝XO醬」、「義式油封番茄辣醬」共三款醬料，講究精細烹調只使用頂級食材，挑戰繁複產品製作工序，生產具有高難度量產商品，期望將精緻飲食思維以更輕鬆、更容易的方式進入大眾日常餐桌，菜色增添更多層次及細緻風味。

本次跨界合作以「迎新年」為發想設計3款調酒，「遊山水」經典調酒Bamboo為原形加以發想，並以年節家人出遊為意象，加入「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤桶威士忌原酒」、「Ishimoto Atelier北海道干貝XO醬」、人蔘、昆布及三峽碧螺春，風味濃郁口感厚實，清爽帶點微酸伴隨鮮味，前中後三段各有截然不同味蕾;「賀新年」傳統日式雞尾酒改編，加入圍爐時常見食材烏魚子與有著大吉大利含意的柑橘，入口時烏魚子鮮味撲鼻，隨之而來綜合柑橘微酸氣泡口感，尾韻甘甜;「話家常」台灣綠茶及茉莉花呈現港式香片茶基調融入調酒，象徵年節拜年泡茶話家常的意象。



石本工作室米其林星級醬料入菜，分享主餐「海口寬扁麵」、「紅油炒手」售價280元+10%(圖/ 噶瑪蘭威士忌)

搭酒餐點透過春節圍爐年菜的冷菜、熱菜、甜點菜色主題延伸，「宴頭盤」年節綜合冷食拼盤發想，運用「Ishimoto Atelier義式油封番茄辣醬」融入西式將乳酪、羅勒、酒凍入菜方式製作，將番茄辣醬濃郁奔放辣椒香氣表現淋漓盡致;加入「Ishimoto Atelier辛口北海道干貝XO醬」與新鮮虱目魚，透過法式鹹派及港式煲飯元素研發創新料理「港式小鹹派」;「五穀豐收」奶油麥芽糖糖水製成的蜜地瓜撒上五種不同穀物及堅果，搭配「Ishimoto Atelier辛口北海道干貝XO醬」製成燕麥脆片，賦予鹹甜平衡的風味及多層次口感。

除了三組餐酒組合，二款同樣加入米其林星級醬料，將烏魚子浸泡「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」海味十足「海口寬扁麵」及包入整隻鮮蝦將常見的紅油改為「Ishimoto Atelier義式油封番茄辣醬」展現辣醬多重濃郁香氣的「紅油炒手」也是不可錯過的限定餐點;販售期間於噶瑪蘭威士忌酒吧消費滿1,000元即享禮盒套組(北海道干貝XO醬、辛口北海道干貝XO醬、義式油封番茄辣醬三種口味各一入)原價1,550元現折200元優惠，義式油封番茄辣醬禮盒套組(三入)原價1,050元現折250元優惠。