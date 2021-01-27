消基會「喬裝青少年買菸測試」　萊爾富、家樂福違規販售率最高

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）為瞭解商家違規賣菸給未滿18歲者情形，國健署進行一項喬裝測試發現，業者違規賣菸給青少年比例近4成，違規率比前一年更高，連鎖業者以萊爾富、家樂福違規率最高。

我國超過63.6％吸菸者在18歲前就開始吸菸，45.2%從18歲開始就有吸菸習慣。根據國健署「108年青少年吸菸行為調查」，吸菸青少年取得菸品來源，以自行購買為主，而購菸場所國中學生以雜貨店及傳統商店為主，高中職則以便利商店為主(54.3%)。其中有55.1%的國中吸菸學生在購菸時未被拒絕，而高中職吸菸學生則達67.3%。

因此為瞭解商家違規賣菸給未滿18歲者情形，國健署每年委託財團法人中華民國消費者文教基金會，安排年滿18歲工讀生穿著高中學生制服，以「喬裝測試」方式至販菸業者買菸，測試業者是否拒絕賣菸。去年4月至10月間針對全台22縣市抽驗660家菸品販售場所(包括連鎖便利商店、連鎖超市或大賣場、一般商店、檳榔攤)，發現整體違法賣菸比例為37.1%，比民國108年32.3%還要高。

根據測試結果，雜貨店、網咖、傳統商店違規比例47.6%最高，其次為檳榔攤41.6%、連鎖便利商店27.2%、連鎖超市或大賣場21%。

在連鎖便利商店方面，違規率最高的為萊爾富46.2%，其次依序為統一超商26.4%、全家26.1%、OK便利商店12.5%；連鎖超市或大賣場方面則以家樂福違規比例最高38.5%，其次依序為全聯22.9%、頂好21.4%、農漁會16.7%、美廉社13.8%。

根據統計，各縣市衛生局106年至108年每年平均稽查件數為35萬件至45萬件，開罰約400多件，但每件平均金額竟不到新台幣1萬元，遠低於「菸害防制法」罰則1萬元。

國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎解釋，由於部分違規個案為同學之間互相販賣，針對未滿18歲供應給未滿18歲，處分會減半，才會導致平均金額不到萬元。

國健署王英偉署長說，現行菸害防制法規定，違規賣菸給未滿18歲青少年依法可開罰1萬至5萬元，近期修法將罰則提高為1萬至25萬元，並呼籲相關販菸業者在販售菸品的第一線把關上，加強第一線賣菸人員不賣菸給青少年的認知及責任。