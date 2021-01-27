防疫指揮層級是否提高 蘇貞昌：肯定陳時中表現

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）部立桃園醫院擴大居家隔離決策，遭質疑多頭馬車，外界建議層級應提升至行政院，行政院長蘇貞昌表示，肯定指揮官陳時中表現，於第一線回報需求，再由行政院跨部會統合調度，防疫才能有今天的好成績。

部立桃園醫院武漢肺炎群聚案擴大，行政院24日召開防疫會議，召集中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中開會，緊急決定增列居家隔離的對象範圍，遭媒體質疑決策多頭馬車，是否考慮提高層級，由行政院長親自擔任疫情指揮官。

行政院長蘇貞昌、財政部長蘇建榮今天一同赴台北郵件處理中心，視察春節國際郵包檢疫流程。

蘇貞昌表示，「這是誤會啦」，這一年多來，為了防疫，行政院長會議室中開了大大小小會議，做出許許多多決策，這都是跨部會合作共同討論出來的共識，肯定陳時中作為指揮官，在第一線非常辛苦，回報防疫需求，再經跨部會合作、資源整合落實，大家步調同步齊一。

蘇貞昌表示，行政院為全國最高行政機關，負責統合調度、做決策，形成共識，今天防疫才能做的這麼好，希望大家肯定、體諒防疫團隊的辛苦，台灣防疫成績才能得以受到國際肯定，守住國人健康，希望大家為第一線同仁加油。

另外，對前總統馬英九辦公室表示，當初SARS和平醫院封院，都由「中央下令，地方執行」。

蘇貞昌表示，當年SARS由和平醫院爆發，成為全國最大悲劇，犧牲許多偉大的醫護人員，也讓全國受到很大衝擊，應記取教訓，大家必須做好每一項防疫工作，不是推卸責任，怪來怪去。

蘇貞昌重申，台灣防疫今天能做的好，就是因為記取教訓，再次肯定醫護人員表現，大家應同舟一命，中央地方一起努力，防疫才能做到世界第一；尤其如今國外疫情再起，現在更需要同心合力。

蘇貞昌表示，國門桃園國際機場位於桃園市內，桃園為全體國人守住防線已經一年多，現在部立桃園醫院武漢肺炎群聚案擴大，全國應一起為他們打氣，守住桃園、守住台灣，不要陷入過去錯誤，防疫是全國上下齊心合力才能做出來的成績。（編輯：蘇龍麒）1100127