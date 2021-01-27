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藝文必修課！台灣行政院文化獎得主朱宗慶新書《玩真的》　真誠待人之道成功走過半甲子

朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶近日推出全新專書《玩真的！》，一窺行政院文化獎得主的斜槓人生及成功之道，將於1月30日舉辦線上座談會。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/27 10:51
朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶近日推出全新專書《玩真的！》(圖/朱宗慶打擊樂團)

朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶近日推出全新專書《玩真的！》(圖/朱宗慶打擊樂團)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶近日推出全新專書《玩真的！》，一窺行政院文化獎得主的斜槓人生及成功之道，將於1月30日舉辦線上座談會。

朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶，2020年甫榮獲第39屆行政院文化獎，在2021年1月打擊樂團成立35週年之際，推出全新專書《玩真的！朱宗慶的藝術文化必修課》，由時報出版，也是睽違10年後第二本自傳式書籍。

《玩真的！朱宗慶的藝術文化必修課》，全面盤整朱宗慶30多年來在打擊樂、藝術教育、劇場經營等領域的工作經驗，以多門「必修課」的角度，與藝文工作者及社會大眾分享，也將其待人處事一以貫之的人生準則娓娓道來。

「我是學打擊樂的，禁得起打擊！只要知道目標何在，就不會迷路；跌倒了，也能重新站起來！」- 朱宗慶

藝文必修課！台灣行政院文化獎得主朱宗慶新書《玩真的》　真誠待人之道成功走過半甲子

朱宗慶表示，本書的出版計畫，動心起念於2016年，當時適逢打擊樂團成立30週年，「自此之後，我又累積了許多寶貴的經驗，所以希望透過專書寫作來和大家分享。」然而，後續由於諸多業務纏身，出版計畫就這麼擱置延宕了快要五年。

2020年，適逢獲得行政院文化獎，打擊樂團也正準備迎接35週年，朱宗慶認為，值此之際出版一本專書，應該可以算是「因緣聚集、水到渠成」。在時報出版社趙政岷董事長數度邀約下，朱宗慶首度將個人在打擊樂、藝術教育、劇場經營等領域的經驗，整理成專書架構。

特別的是，該書推薦文邀請到作曲家賴德和、戲劇學者邱坤良、考試院長黃榮村、前文化部長鄭麗君等曾經共同打拼過的「貴人」撰寫。

提及與2002年接任教育部長的黃榮村的相識，朱宗慶透露，「我常說，在兩廳院擔任主任的3年半，是我人生很特別的一段時間。工作過程相當辛苦，甚至是痛苦，但相對地也做了不少事情。在那段推動兩廳院組織改造、法制化的期間，只要有任何困難、阻礙，當時教育部黃榮村部長總是給予支持。」

《玩真的！》由朱宗慶口述，盧家珍和林冠婷協助整理資料，將多年的經驗與體悟，做一次比較具體的盤整，形成逾十萬字的書稿，再搭配莊易倫為35篇『有感而發』所繪製的插畫。

《玩真的！》已於26日正式上市。因應疫情發展，原訂1月30日於台北國際書展舉辦的新書發表會，改至「2021時報書展」進行，於原時段15:40-16:20在「時報本舖」舉辦，朱宗慶將首度與盧家珍、林冠婷、莊易倫座談，聊聊出版本書的點滴，並透過同步直播方式與讀者互動。

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時報

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