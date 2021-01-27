台灣文學翻譯線上工作坊2月開放報名　納為英國文學翻譯中心夏季學程

「台灣文學翻譯線上工作坊」將自2月1日起開放國內譯者申請(示意圖/Pexels) 「台灣文學翻譯線上工作坊」將自2月1日起開放國內譯者申請(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 「台灣文學翻譯線上工作坊」徵選全球華文譯者參加，為英國文學翻譯中心夏季學程之一，與其他語言文學翻譯工作坊同步展開，將於2月1日起開放報名。

駐英國代表處文化組今（2021）年夏季將邀集英國文學翻譯中心（British Centre for Literary Translation）、國立台灣文學館，合作辦理「台灣文學翻譯線上工作坊」，徵選全球10名華文譯者，於7月19日至24日參與英國文學翻譯中心規劃的系列課程，接受翻譯業師的線上訓練，透過工作坊提升譯者的專業能力，促進台灣文學作品英譯的機會。

「台灣文學翻譯線上工作坊」將納為英國文學翻譯中心夏季學程（Summer School）之一，與其他語言如丹麥文、荷文、德文、義文等文學翻譯工作坊同步展開，由英國文學翻譯中心及台文館自國際、台灣本地各徵選5名譯者免費參與工作坊。台灣本地譯者的申請期間為2月1日起至4月12日，預計於5月底前公布獲選名單。

線上工作坊邀請具豐富英譯華文作品經驗的新加坡作家兼譯者程異（Jeremy Tiang）擔任導師，以台灣作家紀大偉教授的作品為文本，經導師揀選片段內容，指導學員自不同角度詮釋翻譯。

此外，為全方位照顧譯者的職涯發展及與國際交流網絡串連，也將安排創意寫作、翻譯通識課程、專題演講、譯者交流及團體聯誼等課程，協助拓展譯者的業內視野

台文館長蘇碩斌表示，工作坊為館方首度與英國專業文學機構正式合作，目的在於培養、擴增優質的台灣文學翻譯人才。英國文學翻譯中心對台灣文學雖陌生卻充滿興趣，期待透過此次交流讓台灣經由文學閱讀被世界看到，共同為推動台灣文學的國際品牌而努力。

駐英代表處文化組長陳斌全表示，今年「台灣文化光點聯絡點計畫」將繼續與英國里茲（Leeds）大學進行台灣文學英譯的相關合作。藉由與英方的多元計畫，台灣文學外譯的機制可以持續延伸並且深化。

英國文學翻譯中心於1989年在以「文學之都」著稱的英格蘭諾里奇（Norwich）成立。該中心附設於英國East Anglia大學的文學、戲劇及創意寫作學院之下，並與同樣位於諾里奇的國家寫作中心（National Centre for Writing）長期合作各國文學英譯的交流專案。受到英格蘭藝術理事會（Arts Council England）穩定的資源支持，譯者訓練夏季學程是該中心知名的國際活動，已串連全球無數譯者、編輯及出版商，包含德國、荷蘭、義大利、日本、韓國、瑞士、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞及波斯文等。

「台灣文學翻譯線上工作坊」將自2月1日起開放國內譯者申請。詳細資訊請至國立台灣文學館官網查詢