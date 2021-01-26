侯友宜視察學校寒假活動防疫措施及物資整備 教師超前備戰線上教學

近日持續新增本土COVID-19確定病例， 為保障學生健康，市長侯友宜今(26)日親至三峽區龍埔國小， 視察寒假期間學校課後照顧、育樂營等學生活動防疫狀況、 學校防疫物資整備情形，並關心教師線上教學研習。 市長並強力要求全市學校務必做好防疫工作，隨時做好疫情可能升溫 的全面備戰。

侯友宜市長表示，寒假期間，校園的學生密度已較平日為低， 考量家長仍有需學校協助照護孩子的需求，以課後照顧班為例， 全市有47所學校開課，由教育局專案補助原住民、身心障礙、 低收入戶學生就讀，仍有許多家長仰賴課照資源。 新北市在不影響學生權益及市民生活之前提下， 仍會持續提供寒假課後照顧、課業輔導及相關育樂營的服務， 並以強化防疫作業方式因應。 他已要求教育局及各校2月底前所有大型活動一律取消， 學校寒假輔導、課後照顧、育樂營及各項室內外必要性會議( 含研習)，每場地不得超過50人，超過者一律取消、延辦、 縮小規模、分流或改採線上模式進行，各項活動加強防疫作為、 強化消毒及管制措施，以保障師生健康， 並隨時依疫情狀況做滾動式調整。

今日侯友宜市長視察龍埔國小課後照顧班、象棋育樂營等營隊， 了解學生日常的防疫生活，現場檢視人數、場地是否通風、 學生是否佩戴口罩或保持社交距離、教室是否備有防疫物資， 了解學校量測體溫等管制措施等。 接著至健康中心檢視防疫物資的整備情形，確認耳(額)溫槍、 洗手液或肥皂、漂白水、酒精及口罩等物資儲備數量是否充足， 並到場關心當天舉辦的教師線上教學研習「 後疫情時代的數位創新教學」，提醒各校教師提前備戰， 隨時做好若因應疫情師生停課不停學的準備。

教育局表示，已提醒各校學生於寒假到校時，落實三級防護， 要求家長上學前先幫孩子量體溫、入校時再次量測體溫， 隨時關心學生身體狀況，並加強宣導健康五原則，包含持續量體溫、 勤洗手、戴口罩、生病不到校、環境通風等。倘有發燒、 呼吸道症狀、嗅、味覺異常或不明原因之腹瀉者， 要求學生落實生病不到校、儘速就醫，進行自主健康管理， 以保障自身及他人健康。

教育局補充，疫情時代數位教學可能需隨時上場，教育局已將「 停課不停學，學習送到家」及書商線上資源置於新北市親師生平臺， 寒假休業式前便已通令各級學校進行期末線上演練， 要求各校寒假期間盤點好線上數位教學資源， 以因應疫情臨時停課需用。另針對疫情變化， 學校跟家長容易產生的疑義，教育局已彙整好各項Q& A公布於教育局官網及「新北學bar」臉書粉絲專頁上， 供學校及家長隨時查閱。

另外，開學前將結合市府環保局，支援消毒工作之相關機具、 人力全力協助校園防疫工作， 將於開學前完成全市高中職以下學校外圍及校園內公共區域之環境消 毒，以確保各級學校教職員工生的健康安全， 新北市會以最審慎的態度，超前做好疫情升級的防疫因應作為， 迎戰疫情考驗。