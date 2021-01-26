防疫升級 臺灣企銀增設中央空調過濾裝置及紅外線熱像儀

臺灣企銀加強防疫作為，於總行大樓新增設中央空調過濾裝置，保護員工及洽公客戶的健康。(照片來源：臺灣企銀提供) 臺灣企銀加強防疫作為，於總行大樓新增設中央空調過濾裝置，保護員工及洽公客戶的健康。(照片來源：臺灣企銀提供)

新冠肺炎疫情升高，且正值冬季流感高峰， 臺灣企銀加強升級防疫作為， 近日於總行大樓新增設中央空調過濾裝置，降低病毒傳播機率， 並且於總行出入口設置紅外線熱像儀感測體溫，在零接觸的原則下， 保護員工及洽公客戶的健康。

臺灣企銀表示，此次於總行營業部大廳、 員工餐廳及健康服務紓壓活動中心三處，共計75個出風口皆裝設中 央空調過濾裝置，透過過濾裝置中的可見光光觸媒技術， 搭配分散式密度佈置，從出風口淨化空氣，達到消除異味、 殺菌抑霉效果，避免因為髒空氣循環導致流感等病毒傳播。

該行員工餐廳除了增加中央空調過濾裝置外， 於疫情爆發初期就於各餐桌增設隔板，並每日消毒， 盡可能阻隔飛沫傳染。同時該員工餐廳已暫停開放非行員進入用餐， 可有效掌握人員進出名單。

臺灣企銀過去皆以額溫槍搭配標籤貼紙識別進出人員是否發燒， 為了提升門禁管理效率，並且減少標籤貼紙等資源浪費， 該行採購紅外線熱像儀放置於總行出入口感測進出人員體溫， 降低非必要的近距離接觸。

針對中央流行疫情指揮中心公佈的確診個案活動足跡， 該行皆於第一時間調查同仁是否有相關接觸史， 持續要求並追蹤同仁自主健康管理狀況。 該行亦備妥視訊等相關設備，並將視疫情發展， 隨時啟動異地分流辦公計畫。

臺灣企銀上緊發條主動加強防疫， 嚴格要求第一線同仁若無法於室內保持社交距離， 務必正確佩帶口罩， 且於各樓層增設專門丟棄廢棄口罩的加蓋垃圾桶，防止病毒散布； 平時也須勤洗手消毒，同時添購相關防疫用品， 提升保障員工及客戶健康安全，讓同仁及洽公民眾安心， 確保為廣大中小企業客戶的金融服務，不因疫情而中斷。