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桃園醫院群聚案 擴大採檢195人全陰性　護理之家98人陰性、1人待採檢

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/26 16:50
圖為桃園醫院外觀。

圖為桃園醫院外觀。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）原屬於桃園醫院低風險區的住院患者和家屬竟也染疫，指揮中心針對這兩例確診者（案889、890）在醫院相關路徑接觸者進行擴大採檢，195人檢驗結果均為陰性，其餘血液檢查還在進一步釐清。

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衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，截至今日累計15人染疫，且包含4個家庭，其中還有2人（案889、890）感染源有待釐清。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，指揮中心近日針對案889、890在醫院相關路徑接觸者進行擴大採檢，195人檢驗結果均為陰性，還需要一些時間進行血清檢查，試圖釐清感染源。

自從原本列為低風險「綠區」的患者和其家屬染疫後，部桃所有病房樓層均被列為高感染風險的「紅區」，但11樓的部立桃園醫院附設護理之家卻被排除在外，專家憂成防疫破口。

陳時中說今天說，位於11樓的護理之家，49名住民、40名員工已全數採檢完畢，除了一名員工昨天請假，今天緊急補採檢外，其餘檢驗結果均為陰性。

另外針對1月6日至19日期間，護理之家共有9人轉出，陳時中說，採檢結果均為陰性，目前僅剩一名清潔人員仍在檢驗中。

衛福部桃園醫院
新冠肺炎
武漢肺炎
桃園
感染源

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