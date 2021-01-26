國際扶輪助台灣萬名偏鄉兒童高美館之旅　胡德夫與屏東縣春日國小古謠隊同台

高美館與國際扶輪邀請一萬名高屏、台東偏鄉兒童至高美館參觀國際特展《黑盒-幻魅於形 : 湯尼·奧斯勒》(圖/高美館) 高美館與國際扶輪邀請一萬名高屏、台東偏鄉兒童至高美館參觀國際特展《黑盒-幻魅於形 : 湯尼·奧斯勒》(圖/高美館)

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導) 高美館與國際扶輪募集一萬名高屏、台東偏鄉兒童至高美館體驗一日藝文之旅，邀請民歌之父胡德夫老師與屏東縣春日國小古謠隊合作演出。

高美館與國際扶輪3510地區攜手推動「2020-2021年度深度合作偏鄉兒童教育」，募集一萬名高屏、台東偏鄉兒童至高美館體驗一日藝文之旅。

高美館特別與扶輪社方籌畫感恩活動，於1月25日邀請台灣民歌之父胡德夫老師與屏東縣春日國小古謠隊合作演出，並且安排捐款的扶輪社友參觀甫開幕的國際特展《黑盒-幻魅於形 : 湯尼·奧斯勒》，該展也增加了「兒童學習單」，以更親近的角度開啟兒童對國際錄像藝術的認知之旅。



民歌之父胡德夫老師與屏東縣春日國小古謠隊合作演出(圖/高美館)



民歌之父胡德夫老師與屏東縣春日國小古謠隊合作演出(圖/高美館)

國際扶輪3510地區長期關注偏鄉教育問題，多年來投入相關經費改善偏鄉學校軟硬體設備，並提升偏鄉學童的藝文教育。本年度「扶輪送高美館到偏鄉」計劃發想，歷經高美館與國際扶輪3510地區一年多的籌畫，以及先期的小規模試辦；在2019年，國際扶輪3510地區先行試辦送400多位偏鄉兒童到高美館參觀高美館與東京森美術館共同策辦的《太陽雨》特展，獲得師生正面的迴響。

之後，高美館長李玉玲與邱崑和總監多次的會議討論過後，決定由扶輪於2020-2021年度募集五百萬元擴大舉辦，贊助高雄、屏東及台東地區的一萬名偏鄉學童來到高美館，由高美館提供《黑盒-幻魅於形 : 湯尼·奧斯勒》特展導覽、藝術手作課程進行藝文之旅，最後邀請同為高雄市專業文化機構的高雄市電影館及歷史博物館也一同共襄盛舉，將電影短片欣賞、映後討論導讀及傳統皮影戲紙偶DIY課程都搬到高美館來，讓偏鄉學童的文化體驗課程可以更加的豐富多元。

李玉玲館長表示，自己小時候沒有機會受過太多藝文相關的教育，希望透過藝術灌溉「美」的元素，結合扶輪人道服務「愛」的理念，將美感的啟發與這份力量發揚光大，為偏鄉的孩童種下希望與茁壯的種子。

計畫主持人施富川助理總監認為，偏鄉學校由於是居住弱勢的一群，因為城鄉落差的關係往往無法獲得很好的藝文資源，反觀國外許多學校的藝文課程場域大多是在博物館進行，讓扶輪社重視到應該投入資源讓偏鄉的小朋友可以有更多的文化刺激，藉由扶輪人的力量將高美館當成禮物送到偏鄉。