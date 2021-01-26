區間測速器傳中國製疑慮 交通部長林佳龍拍板先下架

區間測速上路後傳出有資安及道安疑慮，交通部長林佳龍連日會商，今天拍板，若廠商無法證明產地非中國、並切結零組件非中國製者，須先下架。

臉書（facebook）粉絲專頁「Leo, thatTaiwanese. 理觀點.」日前貼文出示證據爆料，公路總局區間測速儀器的某廠商，幫中國杭州的公司低價品貼牌，台北市的區間測速標案就是由此公司吃下，而其運作原理就是會存檔車牌資料、行車時間等行蹤紀錄來計算車速是否超速，直接大規模監控人民。

除此之外，區間測速一直不斷被外界詬病，認為對道路安全的提升，並無法有效降低事故。

對此，林佳龍經過連日會商，今天召開會議拍板，廠商若無法證明產地非中國、並切結零組件非中國製者，須先下架，交通部所轄建置地點須在2個月內委託第三公正單位成立驗證小組，通過驗證前暫停使用。

此外，即日起不再補助設置區間測速，並將會同地方政府檢討設置路段是否合適及優先順序。

與會官員指出，林佳龍在會中指示，取締違規涉及政府行使公權力以及與人民權利義務的關係，資安上不容有疑慮，必須從嚴認定；道安方面，區間測速雖能遏止超速，但實務上能否確實降低事故，例如駕駛在行車時是否會分心看儀表板而沒在看路、或因緊張反而易肇事，仍待商榷，此外，部分路段的速限是否合理，也有檢討空間。

官員表示，林佳龍在會中做出5項指示，第一，為確保交通資料安全無虞，要求各建置廠商簽立切結書，證明區間測速設備軟硬體設備主要零組件無中國大陸廠牌及不當資訊收集或傳送功能。

第二，要求設置廠商提供設備海關報關單、出廠證明及設備型號，如產地為中國，設備即先下架。

第三，針對設備零組件產地及組裝地、或「洗產地」的資安疑慮，委託第三公正單位（如標檢局、工研院、中科院或台灣資通標準協會等）委託成立驗證小組，交通部所屬機關建置區間測速地點，在2個月內完成設備軟硬體查證工作，在驗證小組完成驗證作業前，設備暫停使用，地方政府如有驗證需求，可進一步洽談協助及合作。

第四，交通部近年由道安經費受理縣市政府申請補助建置區間測速，考量區間測速執法仍屬警政單位權責，為回歸警政單位本於權責或協助各縣市自籌經費建置，未來地方設置區間測速需求，交通部即刻起不再補助。

第五，對於民眾質疑部分省道山區路段全線採分區段設置區間測速，恐影響民眾行車權益，考量區間測速設備建置路段、測速區間等，屬地方警察單位職權，交通部將會同內政部洽商地方政府，建議路段選擇（肇事熱點或最危險區間）及實施優先順序宜再檢討。