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好市多澳洲火腿片亞硝酸超標 台灣邊境攔下

By  中央社
2021/01/27 02:31
好市多澳洲火腿片亞硝酸超標 台灣邊境攔下

(來源 中央社)

食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單，知名賣場好市多從澳洲進口的燻烤去骨火腿片驗出亞硝酸超標，另有5批其他業者從越南進口的生蚵肉驗出諾羅病毒，通通遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有29款產品在邊境遭攔下。

根據邊境查驗結果，好市多股份有限公司從澳洲進口的TIBALDI燻烤去骨火腿片被驗出亞硝酸超標，960公斤通通遭退運銷毀。

海鮮方面也有多項違規，其中以越南的生蚵肉驗出諾羅病毒占5批最多，進口業者包括升邦新創物業開發股份有限公司進口3040公斤、海欽海產行進口2040公斤、承昆企業有限公32.5公斤、森杉國際貿易有限公司35 公斤，均遭邊境攔下；台灣渡邊商店從日本進口的2批安康魚肝也被驗出重金屬鎘超標，多達6.65公斤遭攔。

此外，在日本進口茶葉違規方面，昇洋物流股份有限公司從日本進口的焙茶包50袋、超值掛川茶、京都抹茶加靜岡茶、玄米茶包50袋、宇治抹茶加玄米茶，共有5批都被驗出農藥超標。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，由於越南進口的生蚵肉過去不合格案件較多，近6個月已有10批不合格，因此近期也提高越南生蚵肉的抽驗比率，並去函越南官方要求提出預防措施。

進口茶葉方面，陳慶裕說，由於近期同一家進口業者在短短6個月內已有6批進口綠茶違規，去年底已要求提出預防措施，目前也將依規定逐批查驗。

更新時間 : 2021-01-27 02:35 GMT+08:00

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