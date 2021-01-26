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荔枝椿象整合防治開跑 今年擴大至8縣市收購卵片

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/26 11:49
動植物防疫檢疫局提供。

動植物防疫檢疫局提供。

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）動植物防疫檢疫局表示，今年為超前部署及早防範荔枝椿象危害，除了推動跨縣市區域聯防、訂定化學藥劑共同防治期外，並擴大辦理收購荔枝椿象卵片，原本僅高雄、台中、彰化、嘉義參與，今年納入台南、南投、屏東，共8個地方政府辦理卵片收購，每片5元，鼓勵民眾共同防治。

防檢局表示，荔枝椿象成蟲於冬季低溫時，多會躲藏於植株葉背不易發現，直到氣溫回暖越冬，成蟲才會出來活動交配產卵，此時體內脂肪已消耗，對藥劑容忍性低，正是採取化學防治最關鍵的時機。

農友可使用賽洛寧、亞滅培或丁基加保扶等核准用藥進行防治，施藥時並須依標示注意個人防護，確保施藥安全。另為協助農友落實荔枝椿象防治，防檢局今年亦持續提供每公頃2,000元的藥劑經費補助。

此外，收購荔枝椿象卵片，是農民及一般民眾皆可參與的共同防治方式，藉此有效降低廢耕園及非農業區之荔枝椿象孳生源蟲數。109年收購荔枝椿象卵片達89.4萬片，預估可使110年減少約9億隻荔枝椿象族群數量。

防檢局補充，荔枝椿象生活史為一年一世代，寄主為無患子科植物（包括龍眼、荔枝、臺灣欒樹、無患子），主要防治方法包括清園整枝等田間管理、物理防治、生物防治及化學防治措施，實務操作上須依據作物生長期及荔枝椿象生長階段，選擇適當方法進行整合性防治。

防檢局說，為及早防範荔枝椿象危害，今年除已成立全國荔枝椿象區域整合防治計畫，並依規劃推動整合防治措施外，該局並陸續會同相關專家與地方政府同仁赴高雄與屏東現場勘查，按照氣候條件、荔枝與龍眼作物生長期及荔枝椿象雌蟲發育情形，已訂定今年高屏產區之化學藥劑共同防治期，其中荔枝防治期為1月20日至2月19日，龍眼防治期為2月1日至3月2日，籲請農友掌握關鍵時機加強防範

荔枝椿象
動植物防疫檢疫局

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