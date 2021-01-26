【台灣民意基金會•最新民調】美國新任總統拜登上台　6成5民眾不擔憂台美關係倒退

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 上週三: 2021年1月20日，是美國新總統拜登宣誓就職之日，川普時代正式宣告結束。拜登時代降臨，究竟會對美國和全世界帶來什麼樣的改變？全球正拭目以待。

台美關係的未來，當然也是舉世矚目的焦點之一。在過去四年中，台灣人感受到台美關係前所未有的的改變，彷彿電影情節般的不真實，很多人都不敢相信自己有生之年能看到這些戲劇性的正向發展，但一切都是真的。

財團法人台灣民意基金會今天（1/26）早上在台大校友會館召開1月全國性民調發表會，主題是「萊豬公投、統獨傾向與台美關係」。這是基金會成立以來，第54次每月例行的重大議題民調。由基金會董事長游盈隆教授主持/主講，並邀請林忠正、林濁水、 蘇煥智等三位知名學者專家與談。

一月全國性民調涵蓋十大面向：1)蔡英文總統聲望；2)蘇貞昌院長整體施政表現； 3)開放美國萊豬進口的民意反應；4)國民黨反萊豬公投的民意反應；5)台灣人對拜登主政下台美關係的態度；6)台灣人對加入聯合國的態度；7)台灣人對兩岸關係與外交關係熟重的態度；8）台灣人的統獨傾向；9）台灣人眼中的蔡英文總統；10）台灣人的政黨支持傾向。

圖/台灣民意基金會

主要研究發現如下：

一、關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣人當中，有五成一的人 基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成七不贊同。贊同比不贊同的人多13.9 個百分點。這項發現顯示，第二任期上任已經八個月的蔡英文總統，其國家領導方式續獲過半數台灣人民的認可。

二、關於行政院長蘇真昌整體施政表現，最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人中， 有五成二基本上滿意蘇貞昌院長上任兩年的整體施政表現，四成二不滿意，滿意的人比不滿意的人多10.6 個百分點。這意味著，行政院長蘇貞昌整體施政表現目前仍受到過半數國人的肯定，但不滿意的人已突破四成，後續發展如何？值得關注。

三、關於開放美國萊豬進口政策，最新民意顯示，在台灣二十歲以上成年人中，二成八 基本上滿意蔡政府開放美國萊豬進口政策，約六成六不滿意，不滿意者比滿意者多38個百分點，同時，強烈不滿意這項政策者佔成年人口總數的四成二。

這項發現意味著，蔡政府12月立院抗爭中通過九項行政命令，1 月開放美國萊豬進口，卻正遭遇強大社會主流民意的反彈。

四、關於國民黨反萊豬公投的民意反應，最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人中， 有五成四樂見反萊豬公投過關，三成六不樂見。樂見者比不樂見者多 18 個百分點。 這項發現暗示著，未來國民黨反萊豬公投運動，不論是連署或最後投票，都將獲得社會相當強勁的迴響。

（圖/台灣民意基金會)

五、關於台灣人對拜登主政下台美關係的態度，最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年 人中，有六成五基本上不擔憂拜登主政下的台美關係會倒退，但是有二成八的人會擔憂。

這項發現顯示，絕大多數台灣人並不擔憂後川普時代的台美關係會倒退。

圖/台灣民意基金會

六、關於台灣加入聯合國問題，最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人中，有高達七 成九基本上贊成台灣應積極爭取加入聯合國，一成五不贊成。

這項發現再一次證實， 台灣加入聯合國乃台灣社會的高度共識。

七、關於兩岸關係與外交關係熟重的問題，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣成年人 中，有六成七的人基本上不贊成「兩岸關係比外交關係重要」，二成六贊成。值得注意的是，有三成七的人強烈不贊成，強烈贊成的只有一成二。

這項發現明確顯示， 台灣絕大多數人期盼台灣走出去，在國際社會立足，而非在兩岸關係的框架下尋求國際空間。

八、關於台灣人的統獨傾向，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣成年人中，「台灣獨 立」是五成台灣人對未來的期待和選擇，一成四期盼未來「兩岸統一」，兩成五期盼未來仍「維持現狀」。

這項發現明白顯示，過半數的台灣人期待台灣未來要獨立，再一次打破台灣官方不分藍綠長期所宣傳「台灣人希望永遠維持現狀」的假象、迷思與謊言。

圖/台灣民意基金會

九、關於台灣人眼中蔡英文總統的統獨傾向，最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人 中，有四成七認為蔡英文是「獨派」，四成三認為她是「現狀派」，只有 3.1%認為她 是「統派」。

這項發現意味著，台灣人對蔡英文總統的統獨傾向看法分歧，或是說， 完全沒有共識。

十、關於台灣人的政黨支持傾向，最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人中，三成一 支持民進黨，二成二支持國民黨，一成支持民眾黨，3.5%支持時代力量，2.5%支持台灣基進，二成七中性選民。

和上個月相比，民進黨支持者規模沒有明顯改變，維持在三成一；國民黨支持者增加 5.5 個百分點，台灣民眾黨支持者減少 4.1 個百分點，時代力量減少 3.6 個百分點，台灣基進減少2.5 個百分點。中性選民上升 5.3 個百分點。

圖/台灣民意基金會