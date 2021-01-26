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法國經典歌劇《鐘樓怪人》首登南台灣　移師台北流行音樂中心演出

法文音樂劇《鐘樓怪人》將首度於 5 月高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心演出。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/26 10:54
法文音樂劇《鐘樓怪人》將首度於高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心演出。(圖/聯合數位文創)

法文音樂劇《鐘樓怪人》將首度於高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心演出。(圖/聯合數位文創)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)法文音樂劇《鐘樓怪人》將首度於 5 月高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心演出。

自 1998 年巴黎首演的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris），在 2019 年紐約百老匯 Playbill 調查中打敗《歌劇魅影》，榮登全球最受歡迎音樂劇前三名，已6度來台演出受觀眾歡迎。

主辦方聯合數位文創表示，2019 年《鐘樓怪人》團隊選擇台灣作為20週年世界巡迴首站，開賣首日即創下千萬票房紀錄，台灣觀眾的熱情，更讓法國團隊特別拍攝台灣演出紀錄影片感謝台灣。

2021年《鐘樓怪人》將首度前往南台灣，展開台北、高雄兩地巡演，成為第一齣進軍高雄衛武營及台北流行音樂中心的歐美音樂劇。

改編自法國大文豪雨果同名作品，《鐘樓怪人》以15世紀末巴黎聖母院為背景，描述美麗的吉普賽女郎艾斯梅拉達，與四位不同階級的角色－副主教弗侯洛、侍衛隊長菲比斯、遊唱詩人葛林果利與鐘樓怪人科西莫多之間的愛恨情結。

劇中經典歌曲〈非法移民〉講述歐洲難民問題，男主角科西莫多，在劇中多次因外表而受到嘲笑、非人對待，更值得讓人深思長久以來社會的階級與霸凌問題。

主辦單位再加碼，早鳥期間（1月27日至2月18日）購票除享有最低85折優惠，凡於2021年1月27日至2月25日期間購票並符合資格觀眾，就有機會參加媒體彩排場及粉絲見面會，搶先近距離接觸你最愛的偶像！

《鐘樓怪人》將於 2021 年 5 月 19 日至 5 月 23 日在高雄衛武營國家歌劇院；5 月 28 日至 6 月 6 日在台北流行音樂中心演出。

購票請上udn售票網（高雄場：https://bit.ly/2KOk4Hc；台北場：https://bit.ly/3a4tM0w），客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00）

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