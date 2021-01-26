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疫情衝擊！台灣國際藝術節8檔節目取消　兩廳院打造表演藝術觀演模式

受到疫情影響，兩廳院取消台灣國際藝術節8檔節目，1檔將延後啟售。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/26 10:27
兩廳院取消台灣國際藝術節8檔節目，1檔將延後啟售。(圖/兩廳院)

兩廳院取消台灣國際藝術節8檔節目，1檔將延後啟售。(圖/兩廳院)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)受到疫情影響，兩廳院取消台灣國際藝術節8檔節目，1檔將延後啟售。

受到新冠肺炎疫情影響，兩廳院主辦的2021台灣國際藝術節將取消8檔國際節目，多為原訂2月啟售。

取消的國際節目部分：荷蘭阿姆斯特丹劇團，由澳洲導演西蒙・史東(Simon Stone)所執導的《易卜生之屋》和迪米特里．帕派約安努(Dimitris Papaioannou)新作、曾兩度來台的奧雷利安．博瑞(Aurélien Bory)與舞者尚塔拉．詩琶林加帕(Shantala)所攜手之新作《餘燼重生．aSH》、首度來台的里斯本國家劇院藝術總監提亞戈．羅提吉斯(Tiago Rodrigues)所帶來的《最後的提詞人》以及《銘記在心》兩齣作品，以極為精彩的高空彈跳技巧闡述氣候變遷危機。

同時，2021TIFA唯一戶外免費演出的高空彈跳劇團(Wired Aerial Theatre)《當世界傾斜時》也取消。

此外，兩檔國際共製節目遭取消，包含鍾玉鳳《擺度之外》，及台灣TAI身體劇場和印尼艾可舞團共製的《Ita》、《Ari-Ari》。

兩廳院表示，鍾玉鳳考量《擺度之外》每位國際演奏者的不可替代性，幾經審度後終取消本次演出；而台印共製的《Ita》、《Ari-Ari》，印尼編舞家艾可．蘇布利陽托亦因國際疫情尚未和緩，無法依原規劃來台與TAI身體劇場共同創作，故取消演出。退票辦法請參閱「兩廳院文化生活」公告。

原定2月啟售的NSO美聲系列《歐爾嘉‧貝芮蒂雅可與NSO》則延期至3月啟售。

兩廳院說明，2021年，未見全球疫情趨緩，兩廳院也視疫情社會將作為一種新正常，嘗試打造各種不同的觀演與體驗模式，2021 TIFA因節目異動，共規劃三個觀演方案，讓觀眾可不受限制，持續欣賞世界各地的精彩作品。

「數位觀演」方案集結阿姆斯特丹劇團及里斯本國立劇院，推出三部強檔影音內容。首場為同步直播，由荷蘭阿姆斯特丹劇團於市立劇院（Internationaal Theater Amsterdam）演出西蒙・史東導演的希臘悲劇《米蒂亞》，並同步直播至台北國家戲劇院。

接著上場的是2018年於國際劇場藝術節演出的精彩作品《戰爭之王》，此作將提供線上觀演服務。購票觀眾可獲得限時24小時的獨家網址與密碼，點擊連結即刻開演，此影像版本同2018年台北演出陣容；里斯本國立劇院則由導演提亞戈．羅提吉斯帶來《最後的提詞人》。此影像作品僅提供國家戲劇院獨家特映一場。

「新體驗」方案首先帶來迪米特里．帕派約安努2011年春季推出的劇場裝置作品《內情》，該作品首次發表於雅典市中心的帕拉斯劇院（Pallas Theatre），舞台30位演出者在屋子裡，進行一連串日常動作交疊與組合。

主打互動體驗的《往日時光——30年劇場梭時導覽》。故事設定劇院電動系統設備因不明原因失效，只好請出「深居」兩廳院30年的退役器材，如追光燈、九孔燈、燈具操作控台，手動懸吊系統、投影機及手繪玻璃片，並由觀眾臨時轉任劇場工作人員，在80分鐘內協助劇院重新復演。

兩廳院也將在三月，與台灣創作者共同探討數位之下的創作模式，互相激盪創造未來的可能性。

2021TIFA相關取消節目與新增活動詳情請至「國家兩廳院官方網站」查詢，取消節目退票事宜可至「OPENTIX兩廳院文化生活」網站，或電洽國家兩廳院客服中心：02-33939888。

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