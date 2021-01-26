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【桃園醫院群聚共15人】源頭重症案812住院近月仍插管 病情進步中

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/26 09:38
【桃園醫院群聚共15人】源頭重症案812住院近月仍插管 病情進步中

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）外界關注桃園醫院武漢肺炎群聚案確診者狀況，疫情指揮中心表示，感染源頭案812仍在插管治療，但穩定進步中；本土指標案838和839則沒有什麼特殊狀況。

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衛福部桃園醫院武漢肺炎群聚案從院內感染蔓延到家戶感染，12日起累計15人染疫，包含4個家庭，且還有2名染疫者（案889、890）的感染源不明。感染源頭為從美國境外移入的案812，當時因他病況轉壞需插管，案838住院醫師曾在旁協助，但仍不清楚是哪個環節導致感染發生。

案812為本國籍60多歲男性，去年10月至美國探親，12月27日返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月29日至31日陸續出現全身痠痛、發燒及咳嗽症狀，於1月3日確診。

外界關心案812的病況，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥25日晚間表示，案812肺部浸潤稍有改善，仍在插管和使用抗生素治療，血壓穩定，整體而言穩定進步中。

至於此群聚案的首2名本土染疫的醫師案838和護理師案839，莊人祥說，沒什麼特殊狀況。

外界也擔憂案838太自責；指揮中心指揮官陳時中日前表示，任何人發生這種事都會回想當初發生什麼事，但這種事不宜想久，會鑽牛角尖，心情會受影響，會請部桃跟案838談，不要把自己逼太緊。

衛福部桃園醫院
武漢肺炎
新冠肺炎

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