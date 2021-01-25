東森旗下購物、直消電商響應愛心大平台 捐150萬禮盒及現金助弱勢和毛寶貝

東森旗下購物及直消電商， 25日捐贈市值50萬元的春節禮盒480組及現金100萬元， 以響應「新北市好日子愛心大平台」。東森總裁王令麟表示， 東森購物位在新北市，這幾年來響應市府號召， 希望發揮企業社會責任，一起和市府照顧弱勢家庭， 讓弱勢家庭團圓過好年。

東森送愛由新北市長侯友宜代表受贈，並回贈感謝牌。侯友宜表示， 東森從108年起，開始贊助由市府和莊敬高職合辦的圍爐活動， 迄今共捐助647萬萬市值物資和現金。

東森總裁王令麟以「別人做生意、東森做公益」的理念表示， 在去年「浪愛溫飽、1212益起助糧」公益亂賣會中， 提撥銷售金額10%做公益， 這次致贈的春節禮盒包含福氣花枝丸組和珍味甕藏禮盒， 另外100萬元有50萬元要給社會局做急難救助使用； 另外50萬元則提供給動保處購置輔助背帶和水療跑步機， 以照顧高齡毛寶貝。

捐贈現場並由雙和社福中心服務中的黃阿嬤和動保處豆豆流浪犬代表 受贈，黃阿嬤幫忙照顧2位發展遲緩的孫子，加上自己和先生罹病， 生活開銷和醫療花費負擔沉重， 她很感謝東森提供的春節禮盒和急難金； 豆豆則是相當於人類60多歲的流浪犬， 一年多前癱趴在馬路邊被通報，經動保處細心照料和復健， 於今康復，惟仍怕生。

社會局長張錦麗、農業局長李玟和市議員江怡臻等人參加捐贈活動， 張錦麗表示，禮盒將分贈29區弱勢家戶，急難救助金則做為中、 永和地區急難救助之用。

侯友宜也表示，新北市好日子愛心大平台， 自108年6月開辦以來， 迄今已媒合實物市值和款項合計為18億8,507萬元， 超過529萬人次受益，非常感謝社會各界的支持和響應。