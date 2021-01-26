〈財經主筆室〉桃醫群聚感染擴大　台灣數百億年節商機怎辦？

北部桃醫院本土群聚感染事件，讓台灣疫情突告升溫，在中央及各地政府紛紛取消今年燈會後，各種避免群聚措施也陸續出籠，造成經濟損失難以估計，可預見今年這個年並不好過！很多商家原本希望藉農曆年大撈一筆，彌補去年受疫情影響造成虧損，如今發新年財期盼落空，疫情的冬天至今又還看不到盡頭，是否會因此引發一波倒閉潮出現，十分令人擔心。

疫情對經濟造成衝擊到底有多大？以鄰國日本為例，日本政府本月7日二度頒布「緊急事態宣言」，總計1都3縣 （東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣）重起緊急事態宣言至2月7日為止。據日本專家預估，僅僅這1都3縣一個月初估將造成4.89兆日圓消費損失，如果疫情擴大至全日本，1個月損失上看14兆日圓。

日本在去年4月7日首度發布宣言，對象地區為1都1府5縣（東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣），並在4月16日就擴及到全日本，同年5月25日全境解禁，實施期間大概只有1個半月左右。但據統計，日本去年4月份個人消費額損失額10.7兆日圓，5月份損失額11.2兆日圓，2個月就損失逾21兆日圓，專家預估這次宣言最後若也擴及到日本全國，1個月損失上看14兆日圓說法並不誇張。

台灣疫情轉趨嚴重對本地經濟影響有多大？就以今年邁入第32屆台灣燈會為例，因本土地疫情爆發而被迫停辦，學者預估造成觀光產值損失就上看百億元，因為去年燈會在台中舉辦時，同樣也碰到新冠疫情，但當時參觀人次1,182萬人次，產值為118億元。今年燈會在新竹市舉辦，由於涵蓋北台灣及東台灣的旅客數，預估參展人次一定會逾千萬人次，產值破百億元絕對沒問題。

不僅新竹燈會取消，台灣由北到南包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地燈會也統統宣布取消 ，就連已有相當歷史的台南鹽水蜂炮、新北平溪天燈期也決定停辦或延期，各地的年貨大街也大都決定停辦，民眾關心這波院內感染造成的疫情，到底何時才能告一段落？

衛福部長陳時中表示，從現在整體發展情況來看，可能言之過早，但2月4日之前是絕不可鬆懈。有專家認為，至少得觀察到2月下旬為止。所謂不可鬆懈？就是要民眾避免群聚，大型集會活動絕對不能舉辦。

在中央、地方政府陸續取消大型集會活動，專家推估，春節期間如果有兩成民眾取消出遊計畫，觀光產值就要減少85億元，但若得觀察到2月下旬，剛好跨越整農曆年假期，民眾取消出遊人數就絕對不只2成，這個年節商機損失可能高達數百億元。台灣以中小企業為主， 其中8成為服務業，而就業人口中有6成以上從事服務業，這瞬間消失的數百億元年節商機，可能會讓不少商家很難撐過這個年，民眾感覺今年這個年真的不好過！

值得注意的事，日本二度發布緊急事態宣言，讓日本經濟活動再次遭遇停擺危機，企業恐被迫停業甚至裁員，最終導致因疫情失業並陷入貧窮的人口激增，日本媒體界已經有所謂「新冠窮人」名稱出現，指的就是因疫情而失業的這批人，台灣目前因疫情而失業的人逐漸增加，政府似乎得提早防備這種現象的發生。

針對這次本土疫情的爆發，衛福部長陳時中表示，防疫的過程難免有縫隙。只是陳時中口中所說的這個小小縫隙，卻已造成數百億元的經濟損失，如果防疫破口真的爆發呢？那台灣的經濟損失真的是難以估計且無法想像！就像陳時中所說，之前台灣半年多來沒有本土確診案例，大家防疫確實有一點鬆懈。要防止疫情破口的發生及避免經濟再度惡化，防疫還是得靠全民共同來努力。