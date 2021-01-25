翻轉疫情苦悶　新北2021閱讀代表字「熠」迎來學習新希望

「新北2021閱讀代表字大選」票選結果日前出爐， 由「熠」字拔得頭籌，獲選為 2021 年新北閱讀年度代表字。推薦「熠」字的竹圍高中劉文如老師說， 閱讀就像是天上的熠熠星光，帶領每個人往最美好的地方， 期待閱讀翻轉2020年疫情的苦悶，迎來2021年新希望。

教育局表示，新北閱讀代表字大選活動今年邁入第4年， 2018年的「品」字鼓勵大家從閱讀品味生命；2019年「融」 字希望閱讀成為融入各領域學習的元素；2020年「全」字， 強調閱讀是學習入門的王道；2021年於新北市教育局官方臉書「 新北學Bar」，由粉絲票選出「熠」字為閱讀代表字， 可見大家都期待在閱讀中看到學習的希望，在2021看見光亮。

許多家長和學生在票選貼文抒發感想，「因為『疫』情， 大家過得很壓『抑』，正需要閱讀所散發的『熠熠』 星光照亮這個略顯灰暗的世界。」、「熠，盛光也。 閱讀讓學生燃起學習的希望。」、「在黯淡的2020中， 閱讀讓我心靈充滿正向，讓我對2021滿懷希望。」

竹圍高中劉文如老師的閱讀課，以《天龍八部》的學霸段譽為例， 告訴學生段譽在短時間內能一字不漏背下《六脈神劍》的劍訣， 卻無法在緊要關頭時展現克敵致勝的劍法， 問題就在於沒有融會貫通的能力。 因此課程中特別融合桌遊及影片欣賞， 學生要從寫作中分析文本角色並錄製影片， 不僅訓練學生的口語表達能力， 還能分享到社群媒體讓更多閱讀同好看見， 也同時提升口語表達及寫作，鼓勵學生自我成長。「 讓閱讀成為一道光，孩子們能追逐著這道光不斷往前跑。」 文如老師說。

竹圍高中國中部七年級郭昀昊同學表示：「 從劉老師帶領閱讀的活動中，我學會換位思考分析自己的選擇， 也了解融入生活的學習才能成為習慣，所以我現在都跟大家分享『 處處能閱讀、處處是學習』的快樂。」

教育局長張明文強調，新北市自102學年度迄今推動閱讀教育， 已投入超過4.5億改造中小學圖書館， 為296所學校的閱讀環境換新裝，並每年編列各級學校3, 000萬以上的購置圖書經費。自109學年度起， 創全國之先推動國中「閱推教師分級制」， 每校可以有不只1位閱讀推動教師， 並依據學校的閱讀教育實施狀況及需求提供最有利的資源， 期待閱讀讓孩子熠熠發光。