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中華電信Hami書城線上書展開跑！精選電子書5折起

2021本免費好書大方送消費滿額抽好禮

By  台灣英文新聞
2021/01/25 23:56
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

行動閱讀正夯！備受廣大行動用戶所喜愛的中華電信Hami書城，即日起至2021年1月31日，攜手時報文化、讀書共和國、采實出版等出版社，舉辦眾所期待的「2021聯合線上書展」，推出多款暢銷電子書限時優惠，包括由資深防疫專家分享對抗傳染病的親身經驗、教民眾如何保護自己的《對決病毒最前線》，以及超實用《健身新手重訓攻略》，防疫期間，大家也能學會在家健身，精彩好書通通下殺5折起。活動期間，於Hami書城全站消費滿2,000元，還有機會抽總價6,000元的書籍購物金，限定好康別錯過。

為迎接2021年，中華電信Hami書城也準備2021本免費好書大方送！只要於Hami書城線上書展活動網頁登入會員，即可於15本精選電子書中，任選一本免費下載，包括受到媽媽們一致好評、在社群上分享厭世育兒梗圖暴紅的《德州媽媽沒有崩潰》、還有超實用的《全身激痛點地圖》，教民眾如何正確按摩、舒緩痠痛，以及時間管理暢銷書《間歇高效率的番茄工作法》等熱門書籍，數量有限送完為止。

宅經濟爆發！Hami書城2020年閱讀人數增為2.4倍體驗行動閱讀趁現在

受到疫情影響，消費者的閱讀習慣改變，加上行動裝置的便利性，越來越多人透過手機、平板下載電子書閱讀，中華電信Hami書城2020年的閱讀人數較2019年增為2.4倍，應證數位閱讀的風氣提升。5G時代來臨，Hami書城也推出結合擴增實境跟真人說書的AR電子書和AR書櫃，提供民眾更多元的閱讀體驗，讀者能看到作者站在自己面前說話，以及栩栩如生的故事場景。

即日起於中華電信全台服務據點申租Hami書城「月讀包」，享年繳方案月租費只要119元(原價149元)，即可無限暢讀近10,000本電子書刊與暢銷書籍，包括自由、中時、聯合、工商等主要報紙，以及商業周刊、鏡週刊、哈佛商業評論、美麗佳人等各領域的熱門雜誌，隨時隨地都能輕鬆閱讀。更多好康訊息，請詳參https://bookstore.emome.net/Homes/action/1/963

更新時間 : 2021-01-26 15:17 GMT+08:00

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