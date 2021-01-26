更新【各縣市人數分布與防疫措施】台灣桃園醫院擴大隔離　匡列者增至3262人•桃園市最多

更新時間: 2021001-26 15:08

首次發稿: 2021001-26 09:32

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）衛福部桃園醫院武漢肺炎群聚感染案，疫情指揮中心指揮官陳時中今天(26日) 表示，全案隔離人數目前增加為3262人，包括醫院476人、社區305人、回溯2481人，預估還會再增加。

陳時中下午在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布此消息，他表示，3262人當中，出院病患一共包括1048 名，人數沒有增加，要協尋的部分也都立即協尋，僅剩1人還在協尋中。

陳時中表示，目前會依照接觸者接觸的狀況予以隔離，採檢方面比較偏向廣泛地擴大篩檢，根據疫調，目前的擴大篩檢都沒有發現新案例。

首次發稿: 2021001-26 09:32

【各縣市人數分布與防疫措施】台灣桃園醫院擴大隔離已匡列2991人 桃園市526人最多

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心24日表示，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之(一)出院病患及其同住者、(二)陪病者及其同住者、(三)案889就醫時之相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

指揮中心估計，相關對象可能將近5,000人。

指揮中心說明，為使醫療院所提高警覺，另於健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。



指揮中心提醒，有關上述醫院相關接觸者即刻起請勿外出，等候通知；自24日晚6時起，由衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫，或民眾可直接撥打1922，提供資料，以利協助安排。

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衛生福利部桃園醫院武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19/新冠肺炎）群聚案，擴大回溯接觸者截至25日下午5時有2991人需隔離，各縣市中以桃園最多，高雄市等縣市則無人因桃醫群聚案須居家隔離。

指揮中心25日下午公布最新統計，桃園醫院全案須隔離14天者達2991人，包括醫院422人、社區304人，擴大回溯共2265人(包含出院病患1048人，陪病者及同住家人1217人)。

桃醫回溯隔離2991人 在各縣市分布情形

X各縣市加強防疫措施

•桃園市: 這2991人之中，病房綠區擴大回溯的出院病人有578人，以桃園市526人最多。

【防疫措施】桃園市府表示，學校即日起停止寒輔、營隊、社團、志工、家長會活動，11家責任醫院停止探病、陪病採實名制等措施。

•台北市府已確認桃園醫院直接轉來北市有44人。

市長柯文哲指出「桃園院內感染要增加的，到現在為止還沒收到中央名單」，可能是台北市沒有或是中央還沒確定，等拿到名單才有具體辦法處理。

•新北市府已有30人接到通知，市府立即啟動居家隔離關懷措施。

【防疫措施】新北市府表示，為落實分艙分流，醫院即日起除特殊情形外，一律不許探病，陪病者以1人為限。各級學校育樂營、課輔，每場地一律不得超過50人。

•基隆市因桃醫群聚案擴大匡列居家隔離人數有3人，其中包含1對父女，另外，基隆市收治桃醫因其他疾病轉院至基隆延續治療者共有6人。

•苗栗縣衛生局表示，已接獲通知設籍苗栗縣共有3人，但3人都不住苗栗，疫調及採檢追蹤由居住地縣市衛生局辦理。

•新竹市府目前無法透露匡列人數。

【防疫措施】新竹市府表示，停辦室外500人、室內100人以上集會活動，及學校寒假輔導、社團活動與營隊。

•新竹縣縣長楊文科指出，已掌握需匡列居家隔離者身分，並啟動衛政、警政等關懷中心應變，落實居家隔離者的健康管理。

•台中市衛生局表示，尚未收到中央指令需要匡列隔離檢疫者。

【防疫措施】台中市政府也公告全市醫院全面禁止探病，加護病房、安寧病房等有特殊探視需求者，須主治醫師同意才能探病，住院病人以1人陪病為限。

•宜蘭縣衛生局指出，宜蘭匡列1人，個案自桃園醫院出院後即住在當地，因身體又有不適，但桃園醫院無法回診，且有家人住在宜蘭，因此轉至宜蘭的醫院住院，初篩也是陰性。

•花蓮縣部分，已知桃園醫院陪病者的家人有6名已居家隔離。

【防疫措施】花蓮縣府表示，寒假期間校園不對外開放。

•台東縣政府則收到中央提供2名居家隔離名單，經查，2名個案雖設籍台東，但長期居住外縣市，目前在外縣市居家隔離。

•彰化縣衛生局表示，接獲通報有4名桃醫接觸者，其中3人居家隔離、1人自主健康管理，已依規定安排採檢。

【防疫措施】彰化縣31家醫院啟動入口管制，民眾需以健保卡過卡才能進入。

•雲林縣設籍民眾匡列居家隔離則有6人，其中2人定居桃園並未返鄉隔離，另2對夫妻已在雲林居家隔離，衛生局正進行疫調。

•屏東縣截至25日下午5時，有2名桃醫轉到屏東居家隔離者，將在26日凌晨0時結束居家隔離，轉為自主健康管理。

•金門縣政府表示，因桃醫群聚案而匡列居家隔離共9人，8人居住在台，已轉居住縣市衛生局追蹤管理，其中1人已死亡，實際居住金門只有1人，是陪病者，現居家隔離中，目前無任何不適症狀。

▲尚無個案之縣市，台南市則尚未發現擴大回溯個案，南投縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、連江縣無人因桃醫群聚案須居家隔離。

【防疫措施】

•台南市今天起進出醫院及37區衛生所，民眾必須先出示健保卡過卡。

•嘉義市學校育樂營、國中寒輔班及國小課後照顧等活動，暫時不會停辦，學校空間則不外借。

(以上資料來源: 中央社)

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