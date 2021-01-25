蔡英文籲記取台灣SARS教訓　中央地方同心挺桃園

總統蔡英文今天呼籲民眾一起挺桃園，她說，面對病毒威脅，中央和地方必須合作，全民也必須團結防疫。「我們一定會記取2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情的教訓，中央地方同心，才能攜手克服挑戰。」

蔡總統晚間透過臉書貼文指出，今天桃園市長鄭文燦已經宣布，桃園的防疫措施全面升級，要用更嚴謹的措施，努力守好疫情防線的每個環節。中央絕對支持桃園的做法，也正在跨部會動員，共同當桃園市民朋友的後盾。她要請大家一起為桃園朋友打氣。

蔡總統說，桃園市社區防疫再加強方案包括，每天舉行防疫會議，制定並執行各種防疫對策；全市大型集會及群聚活動停辦或延期；學校即日起停止寒輔、營隊、社團、志工、家長會活動；學校室內場地停止外借；361個社區關懷據點及巷弄照顧站停止營運；29個原住民文化健康站停止營運；社福機構（老人、身障、及兒少）、長照服務機構停止探視。

11家責任醫院停止探病、陪病採實名制；市民活動中心、老人文康中心暫停租借；65歲以上志工停止出勤；全市360處人潮聚集點（車站、商圈、市場、醫院附近）全面消毒；市府各機構場館一律戴口罩、採實名制，落實社交距離；醫院、傳統市場每週消毒一次；市場、量販店、百貨公司、購物中心，戴口罩，並停止試吃試用，維持社交距離。

擴大聯合關懷服務中心，協助居家檢疫隔離民眾就醫及生活需求；擴大防疫車隊，服務居家隔離民眾就醫後送；加強市民個人防疫規範宣導，戴口罩、勤洗手、酒精消毒、維持社交距離。

蔡總統說，「桃園加油！過去一整年，桃園幫我們守住國門的最前線，現在，就讓全台灣一起來守住桃園」。