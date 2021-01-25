台灣統一發票11、12月中獎號碼出爐　千萬大獎得主有5人！

2020年11-12月統一發票中獎號碼（翻攝自財政部） 2020年11-12月統一發票中獎號碼（翻攝自財政部）

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）千萬大獎得主是妳／你嘛？財政部在今（25）日公布2020年11-12月統一發票中獎號碼，本期共開出五張1,000萬特別獎與四張200萬特獎，且其中一位幸運民眾僅消費25元便奪得千萬大獎！

財政部本期開出特別獎獎金新台幣1,000萬元的中獎號碼為「77815838」；特獎獎金200萬元中獎號碼為「39993297」。

此外，頭獎獎金20萬元三組中獎號碼分別為「59028801」、「02813820」、「06896234」。

增開的兩組六獎（獎金200元）中獎號碼為「011」、「427」。

根據中央社報導，此次分別由統一超商、全家便利商店，以及全聯福利中心共開出五張1,000萬特別獎與四張200萬特獎。

統一超商開出兩張千萬大獎，大獎得主分別在台北市中山區松怡門市購買25元飲料及台北市大安區恆安門市購買155元的民生用品。

全家便利商店則是在屏東地區開出兩張價值千萬發票，得獎主分別在屏東長安店消費95元及在恆春麗園店消費60元。

另外，全聯福利中心樹林中山門市也開出一張千萬中獎發票，得獎者花費499元買各類食材便幸運中獎。

為鼓勵民眾多多使用雲端發票，財政部也開出15組雲端發票專屬一百萬元獎項，中獎字軌號碼分別如以下：

「HG48472290」、「HL89321584」、「HG51366264」、「GP45468178」、「GX12490386」、「GN05964620」、「GZ98158648」、「HW24887002」、「HU03358539」、「HQ55414218」、「HT78322446」、「GR20897340」、「GN05087691」、「GX66852050」、「GR18566513」。

而雲端發票專屬2,000元獎共15,000組及500元獎60萬組獎項，也已公布在財政部稅務入口網站提供查詢。

賦稅署提醒民眾，本期中獎發票兌領獎期間為2月6日至5月5日，請民眾記得對獎並於期限內領獎。

使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息。

另使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，得選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。