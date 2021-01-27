〈時評〉川普敗給武漢肺炎

競選連任失利的川普，已於本月廿日黯然離開白宮。

川普在告別演說中，仍不厭其煩再次提及「中國病毒」，對「中國病毒」恨得牙癢癢的情緒可說溢於言表；也可見武漢肺炎的蹂躪美國，是川普耿耿於懷的錐心之痛！

而憑川普長期精明剔透的商場打滾經驗，當然心知肚明，自己在2020的總統選舉之所以吃下敗仗，與其說是敗給拜登，不如說是敗給武漢肺炎！

可不是嗎？讓武漢肺炎疫情失控，無疑是川普執政四年內最大的敗筆！

回顧川普於2017入主白宮後，國內方面：美股三大指數一再攀升，道瓊指數更於2020年2月創歷史新高，經濟成長率與失業率數字同樣亮麗無比。國外方面：既瓦解伊斯蘭國勢力，又斡旋阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹以及摩洛哥等與以色列建立外交關係，讓中東的和平更向前邁進一步；對中國長痛不如短痛的貿易關稅戰、圍堵華為5G的科技戰與壓制中國擴張野心的軍事戰，在在讓中國吃足苦頭。川普當初宣示的「讓美國再次偉大（Make America Great Again）」，還果真是有模有樣！

在這樣的背景下，要不是2020大選倒數計時開始的同時，美國出現滾雪球般的武漢肺炎疫情攪局，那麼，川普與拜登的競逐，誰是勝出的一方，只怕還很難說。

可殘酷事實擺在眼前：美國打從去年1月21日出現首例武漢肺炎確診者、2月出現首名死亡病例後，由於川普對防疫犯下不以為意的疏失，加上美國人抗拒戴口罩的民情，很快讓美國染疫人數與死亡人數雙雙名列世界第一。選前一星期（2020年10月27日），美國通報的武漢肺炎累計死亡個案已達225,386人，幾乎是越戰與韓戰美軍陣亡人數加總的兩倍！難怪，川普再如何馬不停蹄瘋狂造勢，終究還是無力回天、白忙一場；反觀拜登的造勢場子，為數既精簡，又啥話也不勞多說，就單單緊咬川普防疫不力，就足以滿載而歸了。

原本勝券在握的一盤好棋，因為走錯一步，極可能就讓戰局遭到逆轉。川普敗給武漢肺炎的例子，任何政治人物，能不引以為戒嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）