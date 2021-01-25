閃瞎！臺虎精釀創意新作「放閃格利亞」台灣超商上市　西班牙國酒歡慶西洋情人節

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 臺虎精釀歡慶西洋情人節推出9.99系列新作「放閃格利亞」，以經典的西班牙國酒桑格利亞打造，全台7-ELEVEN都可以買的到。
創意破表的臺虎精釀近日推出9.99系列第九款新作「放閃格利亞」（SANGRÍA DE CERVEZA），以經典的西班牙國飲桑格利亞 （Sangria）為原型，釀出如紅寶石般耀眼的酒液，散發著由葡萄、蘋果、柳橙皮構成的迷人香氣，前段酸甜輕快、後段則迎來紅酒般獨特的微澀單寧感。
品牌推薦「放閃格利亞」搭配些許冰塊飲用，更能激發出沁涼的碳酸感，果香層次更顯豐富突出，細緻而熱情，彷彿在舌尖跳起一段閃瞎眾人的佛朗明哥雙人舞。
此外，臺虎精釀旗下品牌啜飲室與當紅的潮流炸雞店「週末炸雞俱樂部」甫推出快閃活動「週末炸虎俱樂部」，包含多款聯名炸物組合，
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「臺虎生啤酒」特色為5%酒精度、99大卡的低負擔、
在啜飲室吃得到的「週末炸虎俱樂部」聯名風味料理，包含「
特別的是，臺虎精釀經典桶陳酒款「臺灣黑熊」近期於2020年國際啤酒比賽IB
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