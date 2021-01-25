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閃瞎！臺虎精釀創意新作「放閃格利亞」台灣超商上市　西班牙國酒歡慶西洋情人節

臺虎精釀歡慶西洋情人節推出9.99系列新作「放閃格利亞」，以經典的西班牙國酒桑格利亞打造，全台7-ELEVEN都可以買的到。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/25 17:07
臺虎精釀推出9.99系列新作「放閃格利亞」歡慶西洋情人節(圖/臺虎精釀)

臺虎精釀推出9.99系列新作「放閃格利亞」歡慶西洋情人節(圖/臺虎精釀)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 臺虎精釀歡慶西洋情人節推出9.99系列新作「放閃格利亞」，以經典的西班牙國酒桑格利亞打造，全台7-ELEVEN都可以買的到。

創意破表的臺虎精釀近日推出9.99系列第九款新作「放閃格利亞」（SANGRÍA DE CERVEZA），以經典的西班牙國飲桑格利亞 （Sangria）為原型，釀出如紅寶石般耀眼的酒液，散發著由葡萄、蘋果、柳橙皮構成的迷人香氣，前段酸甜輕快、後段則迎來紅酒般獨特的微澀單寧感。

品牌推薦「放閃格利亞」搭配些許冰塊飲用，更能激發出沁涼的碳酸感，果香層次更顯豐富突出，細緻而熱情，彷彿在舌尖跳起一段閃瞎眾人的佛朗明哥雙人舞。

此外，臺虎精釀旗下品牌啜飲室與當紅的潮流炸雞店「週末炸雞俱樂部」甫推出快閃活動「週末炸虎俱樂部」，包含多款聯名炸物組合，並共同發表主題酒款「臺虎生啤酒〈嗨〉週末炸虎限定版」。

延伸閱讀：罪惡！臺虎精釀聯合週末炸雞俱樂部　推出限量餐點及專為炸物而生的啤酒

「臺虎生啤酒」特色為5%酒精度、99大卡的低負擔、零糖質，清爽的口感成為吃鹽酥雞配啤酒的不二選擇；務必要嘗試聯名款「蛋黃鹹酥雞」，結合臺虎精釀「啜飲室大安」獨門特製鹹蛋黃醬，淋上富含各式香料的濃稠蛋黃醬，最後將蒜酥、些許的胡椒鹽撒上點綴。

在啜飲室吃得到的「週末炸虎俱樂部」聯名風味料理，包含「麻將雞柳」、「炸虎掌」，寒冬少不了的「蛤蜊啤酒雞湯」和「週末炸虎雞湯拉麵」，活動期間僅到2月10日。

特別的是，臺虎精釀經典桶陳酒款「臺灣黑熊」近期於2020年國際啤酒比賽IBC（International Beer Cup）再度摘下第二面金牌，品牌加碼推出「臺灣黑熊波本桶陳－酸櫻桃黑森林限定版」，猶如液體版的黑森林蛋糕，加入大量黑櫻桃與酸櫻桃釀造，以滿載新鮮莓果的冷壓黑醋栗汁，可於臺虎精釀旗下四間門市及部分通路購買。

延伸閱讀：用喝的黑森林蛋糕！臺虎精釀「台灣黑熊」國際賽事摘金　加碼推出限量版突破黑啤酒想像

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