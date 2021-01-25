擴大言論控制　中國禁記者在「自媒體」發聲　

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）隨著官方對媒體產業的箝制越來越多，中國記者近來開始透過社群媒體、部落格等管道發聲，然而中國國家新聞出版署在上週發出最新公告，言明規範記者不可透過「自媒體」擅自發表與職務行為相關的資訊，也顯見中國對媒體及媒體工作者的管控越來越嚴格。

中國國家新聞出版署在1月19日發布「關於開展2020年度新聞記者證核驗工作的通知」，表示官方決定對新聞記者持證情況展開年度查核，時間為1月20日至3月19日。

而相關規定中最值得關注的，莫過於關於持證新聞記者「遵規守法情況」，當中表明當局將調查個別記者「是否存在擅自以記者職務身份開設微博、微信等自媒體、擅自發布職務行為信息等問題」，以及「是否存在新聞敲詐、有償新聞等『以媒謀私』以及編造傳播虛假新聞等問題」。

儘管中國政府並未說明記者創立自媒體及發佈與職務相關資訊等情事如何定義及處罰，但香港《明報》專文便指出，官方將此與記者證的考核掛鈎，等於是封死記者尋求另一種管道發聲的機會。

《明報》文章提及，一些仍抱有理想的記者，原先盼望透過自媒體發表自己獲得卻不為媒體機構採用的資訊，如今連自媒體也被官方禁止，這對媒體行業的影響恐怕會慢慢彰顯。

自由亞洲電台則引述北京媒體人王良報導，北京此舉無疑是加大控制言論，「畢竟記者在這個社會屬於有話語權相對比普通人多一點的職業，他（官方）一方面不僅僅是嚴控記者，甚至記者的私人言論也要嚴控。」