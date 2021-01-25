可愛！台北市立動物園長頸鹿寶寶取名「麥芽」　未滿月體重已破100公斤

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市立動物園新生長頸鹿寶寶「麥芽」將滿月，身高已經成長到接近208公分，體重突破100公斤。

台北市立動物園長頸鹿「小麥」，去（2020）年12月27日順利產下一名雌性寶寶，新生寶寶體重以穩定的速度持續增長，不但很快就靠自己的力量成功站立，更在媽媽「小麥」的耐心引導下順利吮乳。

保育員看著長頸鹿寶寶一天天像小芽般的穩定成長，依照動物園內新生寶寶命名的傳統，決定沿用媽媽「小麥」名字中的「麥」字，將寶寶命名為「麥芽」，象徵新生命的初始與茁壯。

在野生動物世界裡，哺乳動物在幼仔出生後，為了補充能量及隱藏蹤跡以避免掠食者攻擊，會將胎盤吃進肚裡。非洲區區長透過監視畫面觀察到媽媽在寶寶狀況穩定後，立即開始吃胎盤。

為避免寶寶直接墜地造成傷害，保育員們特別事先在室內產房鋪上厚厚一層木屑，除了降低寶寶出生墜地時可能造成的撞擊力，同時增加止滑及保暖效果。在寶寶產下後4小時，小麥也順利將胎盤排出，此時排出的胎盤早已沾滿了木屑，聰明的小麥將胎盤叼起並拿到水盆「過水」後再進食。

園方25日表示，新生寶寶「麥芽」的身高由約186公分，已經成長到接近208公分，體重也由出生時的79.6公斤，穩定增加且突破100公斤。