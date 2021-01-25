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武漢肺炎衝擊經濟　太平洋島國轉向中國借錢

中國藉由龐大經濟資源，在太平洋地區的影響力與日俱增，也為美、日、澳、紐帶來隱憂

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/25 14:57
庫克群島（Pixabay照片）

庫克群島（Pixabay照片）

（台灣英文新聞／國際組　外電報導）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊全球經濟，就連太平洋島國也不例外，外媒近日報導，太平洋幾個島嶼國家在用盡傳統西方國家提供的金援後，轉向求助中國領導的融資機構，這使得人們擔憂該地區將越來越依賴北京。

位於南太平洋的庫克群島（Cook Islands），人口僅約兩萬人左右，根據路透社今（25）日報導，庫克群島在去（2020）年底在向以美國、日本為首的亞洲開發銀行及紐西蘭貸款後，再轉向由中國領銜的亞洲基礎設施投資銀行（AIIF），貸款約美金2,000萬元。

中國在庫克群島已資助多個項目，包括供水系統等。報導指出，庫克群島有近三分之一的對外債務是向和中國有關的銀行貸款，這金額比疫情前增加了百分之16。庫克群島並未回應路透社的置評請求。

亞開行向路透社表示，他們在去年底便提供額外的美金2,000萬元貸款給庫克群島，金額是該銀行提供給太平洋小島國的貸款上限；紐西蘭政府也表示，已透過援助計畫提供美金1,600萬元給庫克群島。

路透社引據消息來源報導，在向西方國家拿到這些經費後，庫克群島再轉向亞投行，亞投行則對此事沒有任何回應。庫克群島商會主席馬文（Fletcher Melvin）直言，「中國很樂意借錢給太平洋島國，儘管澳洲與紐西蘭皆鼓勵這些島國可以先向他們尋求金援，但從中國那裏更容易拿到錢。」

威靈頓梅西大學（Massey University）資深講師鮑爾斯（Anna Powles）表示，如果亞投行變成太平洋地區的主要貸款人及該地區經濟復甦的推動者，將令人極度擔憂這樣的經濟依賴可能遭到濫用。

根據報導，庫克群島並非第一個向亞投行貸款的太平洋島國，事實上，斐濟早在幾個月前，便已從亞投行拿到美金5,000萬元的資金，將用在設施建設。人口約有30萬的萬那杜也在上週宣布，政府已接受來自中國政府美金1,200萬元的資金。

儘管太平洋島國靠著海洋作為天然的邊界，並未遭到武漢肺炎肆虐，但向來以國外觀光客作為主要經濟來源的他們，仍受到強烈經濟衝擊。太平洋島國雖然小，但他們的地理位置具有戰略地位，且擁有龐大海洋資源，中國的勢力及影響力在太平洋地區增加，勢必會使美國及其盟友感到不安。

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