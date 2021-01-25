Alexa
  1. 首頁
  2. 食安健康

台北抽驗年節食品 5成竹笙殘留農藥超標 銷往兄弟飯店、養心茶樓和京星港飲

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/25 14:13
北市衛生局表示，進口竹笙檢驗14件就有7件驗出殘留農藥超標，不合格率高達5成。（台北市政府衛生局）

北市衛生局表示，進口竹笙檢驗14件就有7件驗出殘留農藥超標，不合格率高達5成。（台北市政府衛生局）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台北市衛生局今（25）日公布年節食品抽驗結果，花椒、蔬果、竹笙、金針等185件中，有12件不符規定，其中進口竹笙檢驗14件就有7件驗出殘留農藥超標，不合格率高達5成。

北市府衛生局表示，此專案共計抽驗花椒、蔬果、竹笙、金針、堅果加工品、花生製品、烘焙食品、豆製品、木耳、生鮮水產及其加工品、糖果、生鮮肉及其加工品、米濕製品、複合式餐食、澱粉製品等計185件。

檢驗地點包含兄弟大飯店、養心茶樓、陽明山中國麗緻大飯店、京星港式飲茶、雜貨店、賣場和傳統市場等。

品質檢驗部分，重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、保色劑、殘留農藥、21項乙型受體素類、48項多重動物用藥、黃麴毒素、硼酸及其鹽類、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量、大腸桿菌、大腸桿菌群、重金屬等，品質檢驗結果以進口竹笙不合格率最高。

台北抽驗年節食品 5成竹笙殘留農藥超標 銷往兄弟飯店、養心茶樓和京星港飲北市衛生局提供。

12件不合規定年節食品中，有9件品質檢驗不符、2件品質檢驗及標示同時不符、1件標示不符規定；11件品質檢驗不符原因皆為驗出殘留農藥超標，包含7件「竹笙」分別檢出1至5項殘留農藥、1件「花椒」檢出13項殘留農藥、1件「青江菜」檢出2項殘留農藥、1件「刈菜(長年菜)」及1件「黑木耳」各檢出1項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，可依法裁處品質不合格6萬元以上2億元以下罰鍰及標示不合格4萬元以上400萬元以下罰鍰。

針對進口竹笙抽驗結果不合格率高於50%，亦同步函報衛生福利部食品藥物管理署。

衛生局提醒，於選購年節產品時，除了到信譽良好的商店購買外，儘量選擇包裝及標示完整之產品。此外，應儘量避免購買顏色鮮艷的食品。食品製造業者應確實控管製售產品之品質衛生，並確實、完整的將產品資料標示於外包裝，而賣場及一般販售業則應落實自主管理，另建議消費者勿過量食用加工食品，並搭配足量水分的攝取，多食用當季新鮮蔬果，以維護健康。

竹笙
年節食品
台北市政府衛生局
金針
花椒

相關新聞

台北抽驗中秋應節食品　「柯老二」色素香料標示不全、「海鮮王」泰國紅毛丹農藥殘留超標
台北抽驗中秋應節食品　「柯老二」色素香料標示不全、「海鮮王」泰國紅毛丹農藥殘留超標
2020/09/14 15:16
賀！獲香港金像獎殊榮　葉問4、掃毒2重返台灣戲院
賀！獲香港金像獎殊榮　葉問4、掃毒2重返台灣戲院
2020/05/11 10:19
幸福夏日　台灣花蓮金針花即將盛開
幸福夏日　台灣花蓮金針花即將盛開
2020/04/29 14:50
市售蔬果殘留農藥2成不合格 北農、大潤發、知名連鎖素食皆上榜
市售蔬果殘留農藥2成不合格 北農、大潤發、知名連鎖素食皆上榜
2019/10/02 12:23
「台版小瑞士」逾70公頃金色花海 花蓮金針花季8/3登場
「台版小瑞士」逾70公頃金色花海 花蓮金針花季8/3登場
2019/07/30 11:17

更新時間 : 2021-01-25 16:10 GMT+08:00

最受歡迎

寒舍董事蔡伯府 與父蔡辰洋逝世相隔五年 22日晚台北驟逝享年48
寒舍董事蔡伯府 與父蔡辰洋逝世相隔五年 22日晚台北驟逝享年48
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【最新】台灣1/23新增一COVID19本土病例•為案881家人　桃園醫院群聚相關隔離人數967創紀錄
【最新】台灣1/23新增一COVID19本土病例•為案881家人　桃園醫院群聚相關隔離人數967創紀錄
【部桃醫院群聚15人】案889感染源仍不明 曾到大湳市場、星上星港飲、全聯等處
【部桃醫院群聚15人】案889感染源仍不明 曾到大湳市場、星上星港飲、全聯等處
【更新】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
【更新】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
【全面警戒】北台灣桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業
【全面警戒】北台灣桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業
桃園「2疫調人員」驚傳發燒 2採結果出爐　衛生局急封樓消毒
桃園「2疫調人員」驚傳發燒 2採結果出爐　衛生局急封樓消毒
政治清算？拜登上任三天 友台自由亞洲電台總裁葉望輝遭「強迫離職」
政治清算？拜登上任三天 友台自由亞洲電台總裁葉望輝遭「強迫離職」
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
勾結圖利友好廠商　台灣微軟前經理報低價助廠商狠削1.2億
勾結圖利友好廠商　台灣微軟前經理報低價助廠商狠削1.2億