台北抽驗年節食品 5成竹笙殘留農藥超標 銷往兄弟飯店、養心茶樓和京星港飲

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市衛生局今（25）日公布年節食品抽驗結果，花椒、蔬果、竹笙、金針等185件中，有12件不符規定，其中進口竹笙檢驗14件就有7件驗出殘留農藥超標，不合格率高達5成。

北市府衛生局表示，此專案共計抽驗花椒、蔬果、竹笙、金針、堅果加工品、花生製品、烘焙食品、豆製品、木耳、生鮮水產及其加工品、糖果、生鮮肉及其加工品、米濕製品、複合式餐食、澱粉製品等計185件。

檢驗地點包含兄弟大飯店、養心茶樓、陽明山中國麗緻大飯店、京星港式飲茶、雜貨店、賣場和傳統市場等。

品質檢驗部分，重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、保色劑、殘留農藥、21項乙型受體素類、48項多重動物用藥、黃麴毒素、硼酸及其鹽類、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量、大腸桿菌、大腸桿菌群、重金屬等，品質檢驗結果以進口竹笙不合格率最高。

北市衛生局提供。

12件不合規定年節食品中，有9件品質檢驗不符、2件品質檢驗及標示同時不符、1件標示不符規定；11件品質檢驗不符原因皆為驗出殘留農藥超標，包含7件「竹笙」分別檢出1至5項殘留農藥、1件「花椒」檢出13項殘留農藥、1件「青江菜」檢出2項殘留農藥、1件「刈菜(長年菜)」及1件「黑木耳」各檢出1項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，可依法裁處品質不合格6萬元以上2億元以下罰鍰及標示不合格4萬元以上400萬元以下罰鍰。

針對進口竹笙抽驗結果不合格率高於50%，亦同步函報衛生福利部食品藥物管理署。

衛生局提醒，於選購年節產品時，除了到信譽良好的商店購買外，儘量選擇包裝及標示完整之產品。此外，應儘量避免購買顏色鮮艷的食品。食品製造業者應確實控管製售產品之品質衛生，並確實、完整的將產品資料標示於外包裝，而賣場及一般販售業則應落實自主管理，另建議消費者勿過量食用加工食品，並搭配足量水分的攝取，多食用當季新鮮蔬果，以維護健康。