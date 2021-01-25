台灣立方衛星「飛鼠」、「玉山」24日晚在美國發射升空　海外地面站已收到訊號

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）「五、四、三、二、一、零、點火，發射！」搭載著「玉山」（YUSAT）和「飛鼠」（IDEASSAT）立方衛星的美國太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號火箭（Falcon-9），於台灣時間昨天 (1月24日) 晚間11時，順利於美國佛羅里達州卡納維爾角空軍基地發射升空。

上圖為飛鼠立方衛星, 下圖為玉山立方衛星工作畫面 (圖/國家太空中心)

何謂立方衛星，根據國家太空中心介紹:

大學生製造衛星的事可追溯到20世紀80年代，惟當時做的衛星不怎麼實用，且發射費用非常昂貴。 全世界第一批的立方衛星（ CubeSat，約為1公斤，10厘米立方大小，因此又稱為方塊衛星）於1999年由美國加州理工大學的喬迪‧普格— 蘇亞里（ Jordi Puig-Suari）和史丹佛大學的鮑勃‧特威格斯（ Bob Twiggs）兩位教授共同開發，當時他們希望發明一個讓大學及研究生的程度就能設計製造，在太空中運行操作的小型衛星。 (國家太空中心官網, by 方振洲)

本次搭乘的火箭發射時間原定為21日，因安全檢查、天候不佳等因素而3度延期，24日晚上終於順利升空。

美國太空探索科技公司（SpaceX）表示，他們24日使用獵鷹9號火箭（Falcon 9）運載數量破紀錄的143枚人造衛星升空。台灣國家太空中心表示，同班次還有來自他國家的小型衛星，與飛鼠衛星、玉山衛星一同發射升空，為台灣首次大規模的立方衛星發射活動。

Watch Falcon 9 launch 143 spacecraft to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/4A6IOgtDdV — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

台灣科技部轄下國研院國家太空中心日前遴選3組國內團隊，研發製作3顆立方衛星，分別命名飛鼠、玉山與堅果；其中，飛鼠衛星、玉山衛星歷時3年多研發，在台灣時間24日晚間11時整搭乘美國太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號火箭（Falcon-9）於美國佛羅里達州卡納維爾角空軍基地升空。

科技部表示，兩顆立方衛星升空後，預計1天會有2次跟地面接收站通聯時間，分別在早上10時與晚間8時30分。

雖然海外地面站已經收到這2枚立方衛星的訊號，不過2枚衛星目前尚未與台灣地面站通聯，中央大學表示會把訊號放大，預計晚間8時30分會再嘗試通聯。

飛鼠衛星、玉山衛星主要接收站分別為中央大學地面接收站與國研院太空中心地面接收站。兩顆衛星原訂台灣時間25日上午10時05分與地面站進行首次通聯，但是未能收到衛星傳下來的訊號。

國研院太空中心與中央大學正積極調查台灣地面站未能通聯的原因，並將在1月25日晚間8時30分，玉山與飛鼠立方衛星下一次繞行到台灣上空時，嘗試與其通聯。

飛鼠衛星由中央大學太空科學研究所製作而成，尺寸僅「10x10x34公分」，重量4.4公斤，可量測太空電離層的電漿特性，研究它如何干擾衛星和地面無線電通訊，希望提升GPS定位。

中央社引述中央大學太空科學與工程學系系主任趙吉光表示，團隊目前研判可能是地面站設定需要調整，會再放大訊號，晚上看看能否收到衛星訊號。

趙吉光表示，衛星升空後的確可能碰到各種狀況，包括衛星翻滾、姿態跑掉都會影響訊號接收，不過稍早在加拿大、德國都有收到訊號，頻率、週期、時間與飛鼠號相符，代表衛星狀況很好，團隊下午會持續測試地面站接收訊號的狀況，相信再調整一下，就可以收到訊號。

玉山衛星則由騰暉電信科技公司、雷斯康公司、海洋大學運輸科學系等製作而成，尺寸為「10x10x17公分」，重量1.6公斤，可進行船隻和車輛的動態監控、交通管制、急難救助、國土安全等用途。

科技部24日在新聞稿表示，這次除了「玉山」和「飛鼠」立方衛星，另一枚「堅果」立方衛星預定於今年(2021) 年中發射升空，未來則以每年發射一顆衛星為目標。

吳政忠部長非常高興獵鷹九號火箭能順利發射升空。他表示，未來科技藍海的開拓與探索，太空產業是其中重要的一部分，國研院太空中心公開遴選出三組立方衛星研發團隊，皆由國內公司、大學教授及學生組成，歷時三年研發製作，終於順利升空。即使在COVID-19疫情肆虐全球的情況下，台灣的太空發展仍能按部就班前進，這是大家共同努力的成果。他希望太空中心與國內產學研團隊未來能持續精進台灣太空科技的實力。

科技部希望透過立方衛星計畫達到培養新一代太空技術人才，以及驗證國產太空元件、帶動國內立方衛星研製動能及促進立方衛星相關商機等目標。

最重要的是，藉此鼓勵國內大學開始投入太空科技研發，讓大家認知，衛星不是只有國家級科研機構才能研發，大學及民間機構也可投入，積極培育太空人才，未來可支援蓬勃發展中的國際太空產業熱潮。

20210124 立方衛星發射活動 國家太空中心影片 超連結

(發射畫面約在14:00處)