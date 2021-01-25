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電影《熱帶魚》文英阿姨髒話遭公視消音　台灣金獎導演陳玉勳怒批：該有點文化素養

公視日前放映《熱帶魚》對髒話部分做消音處理，此舉引發導演不滿

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/25 12:20
公視放映導演陳玉勳首部長片《熱帶魚》對髒話部分做消音處理，此舉引發導演不滿(圖擷取自公視粉絲團臉書)

公視放映導演陳玉勳首部長片《熱帶魚》對髒話部分做消音處理，此舉引發導演不滿(圖擷取自公視粉絲團臉書)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 公視24日放映金獎導演陳玉勳舊作《熱帶魚》，片中文英阿姨罵髒話的片段卻慘遭消音，讓導演怒吼：很久沒這麼生氣了！

陳玉勳首部長片《熱帶魚》於1995年拿下金馬最佳原著劇本獎，已故藝人文英奪下最佳女配角獎，公視於24日放映數位修復版，然而，文英阿姨在電影裡精彩的罵髒話橋段卻遭消音處理。對此，勳導25日在臉書發文表示，到現在還無法釋懷，「不尊重創作者，也該尊重一下過世的文英阿姨好嗎？」

讓人不解的是，公視臉書粉絲團23日發文宣傳《熱帶魚》對觀眾喊話，「來看文英阿姨罵髒話」，並附上一個笑到哭的表情符號，該文指出，明天中午12點半，一定要準時收看【公視經典電影院】熱帶魚（數位修復版）。


公視臉書發文宣傳電影《熱帶魚》放映資訊（來源：公視臉書）

陳玉勳怒斥，「拍電影沒什麼了不起，但每個畫面、每句台詞都是不少人的血汗，我如果是新拍的戲劇要在你的平台播出，你有意見我願意改，但這電影都26年了，你是要怎樣？就這麼粗糙地任意把人家的台詞消音嗎？這是公視耶！不是該有點文化素養嗎？我真的傻眼！不尊重創作者，也該尊重一下過世的文英阿姨好嗎！」

「你們在宣傳上說來看文英阿姨罵人喔，結果把人家消音？」陳玉勳質疑，如果中午時段不宜播出這樣粗俗的電影，那為什麼硬要在週日中午播出，然後來消音。

最後，陳玉勳說，一個畫廊展出一幅裸女圖，他們會去把那張裸女圖露點部位遮住或塗掉嗎？真的很久沒這麼生氣了。

對此，公視25日回應是礙於遵守廣播電視法分級規定，才把電影『熱帶魚』於部分髒話處做了消音處理。

公視表示，處理不周之處，造成導演感到不被尊重，公視誠心感到抱歉。謝謝導演的意見，之後會檢討改進；日後會覓時段，重新播出無消音的版本；也感謝所有熱愛國片的觀眾關心。


《熱帶魚》預告（來源：Youtube）

公視
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更新時間 : 2021-01-25 16:10 GMT+08:00

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