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新北約500人須隔離 侯友宜：即起54家醫院禁探病 陪病限1人

桃園醫院群聚擴大 侯友宜估新北約500人須隔離 不過目前尚未收到中央流行疫情指揮中心通報的匡列名單

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/25 11:54
侯友宜25日上午出席板橋區公所的里幹事研習活動。（新北市政府提供）

侯友宜25日上午出席板橋區公所的里幹事研習活動。（新北市政府提供）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）因應昨(24)晚中央流行疫情指揮中心發布新冠肺炎最新疫情，新北市長侯友宜今(25)日宣布，即日起，新北市54家責任醫院，除特殊狀況外，一率不許探病，陪病者限一人，並提供100間防疫旅館供中央調度，最後呼籲民眾搭大眾交通避免飲食。

侯友宜今日上午8時市府衛生、民政、警政、交通及新聞等相關單位，緊急召開應變會議。衛生局預判部立桃園醫院群聚感染事件，新增約5000名須居家隔離民眾，以往例推估新北約有400至500名，目前衛生局、民政局及警政等單位已完成人力盤點，將協助新北民眾落實居家隔離。

侯友宜指出，新北及桃園為共同生活圈，為避免疫情範圍擴大，即日起，新北市54家責任醫院，拉高防疫層級，落實醫院門禁制度，除了加護病房或安寧病房等特殊單位因病人病情說明之需，或是手術前說明等特殊狀況之外，一率不許探病，陪病者限一人。

緊急應變會議結束後，侯友宜前往板橋區公所的里幹事研習活動，指示各里幹事向里長、里民宣導，除加強環境清消、避免前往人潮擁擠場所，更須強化個人健康管理觀念，落實勤洗手、戴口罩、注意手部清潔、保持社交安全距離。

侯友宜也呼籲民眾，在外用餐時要善用隔板及公筷母匙，避免交談，甚至農曆春節盡量避免外出聚餐，以年菜外送形式在家用餐最安全。搭乘大眾運輸工具時，若非必要則勿飲食。

桃園市政府已下令學校寒假輔導及營隊等都停止，侯友宜被媒體詢問是否跟進時表示，新北市早已要求營隊等要在50人以下，寒假期間相關活動不但要大幅減少人數、縮小規模，同時要不斷滾動式檢討，若沒有辦法把防疫做到位，任何活動在第一時間應停辦都要停辦。

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