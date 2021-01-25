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台北101點燈紀念日本台灣多年友情　蝶王王冠閎、舉重女神郭婞淳應援東京奧運

台灣奧運選手王冠閎及郭婞淳現身台北101日台友好點燈儀式

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/25 11:01
台灣奧運選手王冠閎(右)及郭婞淳(左)現身台北101日台友好點燈儀式(圖/GACC)

台灣奧運選手王冠閎(右)及郭婞淳(左)現身台北101日台友好點燈儀式(圖/GACC)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 台北101於23日點燈紀念日台友情，中華奧林匹克委員會主席林鴻道、奧國手王冠閎及郭婞淳特地現身，為2021年東京奧運應援打氣。系列展覽將於3月展開。

今年適逢日本311大地震10周年，日本台灣交流協會為感念當年台灣各界踴躍捐款，以及10年來日台友誼，特於23日攜手台北101與中華文化總會舉辦「日台友情 101點燈記者會」，在中華奧林匹克委員會主席林鴻道帶領下，奧運國手王冠閎及郭婞淳也特地現身，同時為2021年東京奧運應援打氣。

蔡英文總統透過祝福影片揭開「日台友情 101點燈記者會」序曲，現場透過象徵溫暖及希望的「天燈祈福儀式」，為疫情之下的日台人民打氣。蔡英文表示，「台灣人和日本人心跟心的連結，形成了深深的羈絆，也就是日文中的きずな（KIZUNA，羈絆），這就是台日關係最大的引擎。」

日本台灣交流協會代表泉裕泰表示，「無論是天災或疫情，這十年來，日本對於台灣的友情一直謹記在心。今年是311十周年，我們特別準備感謝台灣、鞏固友情的一系列活動。我的新年期許是：世界會記住2021的日本跟台灣。」

台北101點燈紀念日本台灣多年友情　蝶王王冠閎、舉重女神郭婞淳應援東京奧運
台北101點燈祈福活動(圖/文總)

2021東京奧運進入最後倒數6個月，奧運國手「台灣蝶王」王冠閎以及「舉重女神」郭婞淳也於賽前抽空現身。郭婞淳透露，「2019年為了備戰奧運就有移地日本居住過一小段時間，從那之後對於日本的食物就一直念念不忘，很榮幸受邀參與點燈儀式，也相當期待今年迎戰奧運！」

新生代奧運健將「台灣蝶王」王冠閎表示，「一直以來都很喜歡前往日本旅遊，首次出戰奧運就是前往東京，內心感到相當期待，也希望賽後有機會多留在當地幾天，細細回味日本特有的文化體驗！」

金曲樂團滅火器今年更為紀念日台友情獨家創作歌曲，目前正在如火如荼地製作中，預計將於3月份日台系列活動對外公開發布。

滅火器主唱楊大正說，他們可以很真心的詮釋日台友情系列這首歌，日本311大地震發生後的5，6年後，他們因為工作前往災區，特別感受到日本東北那邊的朋友有很強很強的生命力跟意志，要把自己的家園在振興起來。

楊大正透露，台灣發生台南大地震時，日本的朋友知道他們在東京，就在澀谷訂了一間live house請樂團去表演，然後把賑災的經費交給他們，那是種有難同當的感覺，很像手足的親密。

日本台灣交流協會預計將在3月10日至3月21日於華山1914文創園區舉行為期十二天之「日台友情系列活動」特展，期待透過展覽、戶外市集及音樂會等多元形式，讓台灣民眾不為疫情所困，感受日本東北之美及10年來東北重建的正面力量，詳細資訊可以持續鎖定日本台灣交流協會官方粉絲專頁。

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更新時間 : 2021-01-25 11:17 GMT+08:00

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